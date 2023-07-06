https://ria.ru/20230706/snaryady-1882598470.html

Правозащитники предостерегли США от поставок Украине запрещенных снарядов

Правозащитники предостерегли США от поставок Украине запрещенных снарядов - РИА Новости, 06.07.2023

Правозащитники предостерегли США от поставок Украине запрещенных снарядов

В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:13

2023-07-06T15:13

2023-07-06T15:13

специальная военная операция на украине

украина

сша

киев

джо байден

human rights watch

оон

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам. Ранее в четверг телеканал CBS со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщил, что США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов. "Власти США, как заявляется, собираются решить, передавать ли кассетные боеприпасы Украине, что, судя по всему, потребует одобрения президента (США - ред.) Джо Байдена. Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования", - говорится в сообщении на сайте Human Rights Watch. По данным расследования, проведенного Human Rights Watch в сентябре-октябре 2022 года, Украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года. Human Rights Watch 6 июня направило министру обороны Украины письмо с результатами своего расследования и запросило встречу для обсуждения этого вопроса. В ответном письме министерство обороны Украины опровергло применение кассетных боеприпасов в районе Изюма. Третьего февраля на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил оружие, запрещенное в соответствии с конвенцией. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина заявила 21 июня на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве, что она не использует их в конфликте с Россией. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825550800.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, джо байден, human rights watch, оон