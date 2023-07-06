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В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 06.07.2023
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22:33 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/siriya-1882690279.html
В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 06.07.2023
В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T22:33
2023-07-06T22:33
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воздушно-космические силы россии
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сирия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями РФ и САР, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения", - сказал Гуринов на брифинге. Он также выразил особую обеспокоенность из-за зафиксированных пилотами ВКС России фактов "воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов". Помимо этого, Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сша, сирия
В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, США, Сирия
В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

ЦПВС в Сирии: "коалиция" США за сутки нарушила протоколы деконфликтации девять раз

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями РФ и САР, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения", - сказал Гуринов на брифинге.
Он также выразил особую обеспокоенность из-за зафиксированных пилотами ВКС России фактов "воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов".
Помимо этого, Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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