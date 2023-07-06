https://ria.ru/20230706/siriya-1882690279.html

В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 06.07.2023

В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T22:33

2023-07-06T22:33

2023-07-06T22:33

в мире

россия

воздушно-космические силы россии

сша

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями РФ и САР, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения", - сказал Гуринов на брифинге. Он также выразил особую обеспокоенность из-за зафиксированных пилотами ВКС России фактов "воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов". Помимо этого, Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html

россия

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сша, сирия