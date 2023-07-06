https://ria.ru/20230706/siriya-1882690279.html
В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 06.07.2023
В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T22:33
2023-07-06T22:33
2023-07-06T22:33
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
сша
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями РФ и САР, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения", - сказал Гуринов на брифинге. Он также выразил особую обеспокоенность из-за зафиксированных пилотами ВКС России фактов "воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов". Помимо этого, Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html
россия
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сша, сирия
В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, США, Сирия
В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
ЦПВС в Сирии: "коалиция" США за сутки нарушила протоколы деконфликтации девять раз