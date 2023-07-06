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Биография Тамары Синявской - РИА Новости, 06.07.2023
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02:01 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/sinyavskaya-1882105030.html
Биография Тамары Синявской
Биография Тамары Синявской - РИА Новости, 06.07.2023
Биография Тамары Синявской
Советская и российская оперная певица (меццо-сопрано) Тамара Ильинична Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:01
2023-07-06T02:01
справки
москва
бельгия
италия
джузеппе верди
петр чайковский
большой театр
московская консерватория имени п. и. чайковского
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Советская и российская оперная певица (меццо-сопрано) Тамара Ильинична Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. Ее творческий путь начался в танцевальной группе Ансамбля песни и пляски Московского городского дворца пионеров под руководством Владимира Локтева (ныне Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы"), позже Тамара Синявская перешла в хоровой коллектив ансамбля. В 1964 году окончила Музыкальное училище при Московской консерватории имени П.И. Чайковского (ныне Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского), в 1970 году – факультет актеров музыкальной комедии (класс Доры Белявской) Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС) (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС). В 1964 году, будучи студенткой, была приглашена в стажерскую группу Большого театра. В 1965 году вошла в его основную труппу и проработала там до 2002 года. Впервые вышла на сцену в роли Пажа в опере "Риголетто" Джузеппе Верди. Первой ее большой партией стала партия Ольги в "Евгении Онегине" Петра Чайковского. Известность пришла к певице после побед на международных конкурсах вокалистов.В 1968 году она получила золотую медаль IХ Международного фестиваля молодежи и студентов в Софии (Болгария). В 1969 году она завоевала Гран-при и золотую медаль ХII Международного конкурса вокалистов в Вервье (Бельгия). В 1970 году певица была удостоена золотой медали IV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве.С 1973 по 1974 год Синявская стажировалась в Италии, в миланском оперном театре La Scala.Тамара Синявская исполняла заглавные партии в операх Михаила Глинки, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина. В ее репертуар в Большом театре вошли партии Дуняши в "Царской невесте" и Любавы в опере "Садко" Римского-Корсакова, Ратмира в опере "Руслан и Людмила" и Вани в "Иване Сусанине" Глинки, Кончаковны в "Князе Игоре" Александра Бородина, Полины в "Пиковой даме" Чайковского, Марины Мнишек в "Борисе Годунове" и Марфы в "Хованщине" Мусоргского, Кармен в одноименной опере Бизе. Она была первой исполнительницей партии Мадемуазель Бланш в опере "Игрок" Прокофьева. Также среди партий Синявской – Княгиня ("Русалка" Александра Даргомыжского), Лаура ("Каменный гость" Даргомыжского), Женя Комелькова ("Зори здесь тихие" Кирилла Молчанова), Ульрика ("Бал-маскарад" Верди), Морена ("Млада" Римского-Корсакова).Певица выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран мира. Некоторые партии из обширного репертуара Синявской впервые были исполнены за рубежом: Лель в "Снегурочке" Римского-Корсакова (Париж, концертное исполнение); Азучена ("Трубадур") и Ульрика ("Бал-маскарад") в операх Верди, а также Кармен – в Турции. В Германии и Франции она с большим успехом пела произведения Рихарда Вагнера, в Венской государственной опере была участницей постановки оперы "Война и мир" Прокофьева (партия Ахросимовой).Синявская работала с такими известными дирижерами, как Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович.Большую популярность принесла певице также широкая концертная деятельность, в рамках которой она исполняет не только оперные арии и классические романсы, но и русские народные песни. В концертном репертуаре певицы сложнейшие произведения Прокофьева, Чайковского, "Испанский цикл" Мануэля де Фалья и других композиторов, произведения старых мастеров в сопровождении органа.С 2005 года она занимает пост заведующей кафедрой вокального искусства факультета музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИС, является профессором. В 2010 году Синявская возглавила Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева. С 2010 года Синявская является президентом Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, дает открытые мастер-классы, входит в состав жюри Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева. Тамара Синявская – народная артистка СССР (1982), Заслуженный деятель музыкального искусства (2016). Лауреат премий Московского комсомола (1970) и Ленинского комсомола (1980), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2013).Ее творчество было отмечено советскими орденами Трудового Красного Знамени (1971) и "Знак Почета" (1980). Певица награждена российскими орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и Знаком отличия "За наставничество" (2023).В 2004 году Синявская стала лауреатом премии Фонда Ирины Архиповой и была награждена орденом Ломоносова I степени.Она была удостоена звания народная артистка Азербайджана (2002), награждена азербайджанскими орденами "Слава" (2003), "Дружба" (2013) и "Честь" (2018).Именем Синявской названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под кодом 1974 VS.Тамара Синявская – вдова, ее муж, легендарный певец советской эстрады, народный артист СССР Муслим Магомаев (1942-2008). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, бельгия, италия, джузеппе верди, петр чайковский, большой театр, московская консерватория имени п. и. чайковского
Справки, Москва, Бельгия, Италия, Джузеппе Верди, Петр Чайковский, Большой театр, Московская консерватория имени П. И. Чайковского

Биография Тамары Синявской

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПевица Тамара Синявская
Певица Тамара Синявская - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Советская и российская оперная певица (меццо-сопрано) Тамара Ильинична Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве.
Ее творческий путь начался в танцевальной группе Ансамбля песни и пляски Московского городского дворца пионеров под руководством Владимира Локтева (ныне Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы"), позже Тамара Синявская перешла в хоровой коллектив ансамбля.
В 1964 году окончила Музыкальное училище при Московской консерватории имени П.И. Чайковского (ныне Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского), в 1970 году – факультет актеров музыкальной комедии (класс Доры Белявской) Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС) (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС).
В 1964 году, будучи студенткой, была приглашена в стажерскую группу Большого театра. В 1965 году вошла в его основную труппу и проработала там до 2002 года.
Впервые вышла на сцену в роли Пажа в опере "Риголетто" Джузеппе Верди. Первой ее большой партией стала партия Ольги в "Евгении Онегине" Петра Чайковского.
Известность пришла к певице после побед на международных конкурсах вокалистов.
В 1968 году она получила золотую медаль IХ Международного фестиваля молодежи и студентов в Софии (Болгария). В 1969 году она завоевала Гран-при и золотую медаль ХII Международного конкурса вокалистов в Вервье (Бельгия). В 1970 году певица была удостоена золотой медали IV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве.
С 1973 по 1974 год Синявская стажировалась в Италии, в миланском оперном театре La Scala.
Тамара Синявская исполняла заглавные партии в операх Михаила Глинки, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина.
В ее репертуар в Большом театре вошли партии Дуняши в "Царской невесте" и Любавы в опере "Садко" Римского-Корсакова, Ратмира в опере "Руслан и Людмила" и Вани в "Иване Сусанине" Глинки, Кончаковны в "Князе Игоре" Александра Бородина, Полины в "Пиковой даме" Чайковского, Марины Мнишек в "Борисе Годунове" и Марфы в "Хованщине" Мусоргского, Кармен в одноименной опере Бизе. Она была первой исполнительницей партии Мадемуазель Бланш в опере "Игрок" Прокофьева. Также среди партий Синявской – Княгиня ("Русалка" Александра Даргомыжского), Лаура ("Каменный гость" Даргомыжского), Женя Комелькова ("Зори здесь тихие" Кирилла Молчанова), Ульрика ("Бал-маскарад" Верди), Морена ("Млада" Римского-Корсакова).
Певица выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран мира. Некоторые партии из обширного репертуара Синявской впервые были исполнены за рубежом: Лель в "Снегурочке" Римского-Корсакова (Париж, концертное исполнение); Азучена ("Трубадур") и Ульрика ("Бал-маскарад") в операх Верди, а также Кармен – в Турции. В Германии и Франции она с большим успехом пела произведения Рихарда Вагнера, в Венской государственной опере была участницей постановки оперы "Война и мир" Прокофьева (партия Ахросимовой).
Синявская работала с такими известными дирижерами, как Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович.
Большую популярность принесла певице также широкая концертная деятельность, в рамках которой она исполняет не только оперные арии и классические романсы, но и русские народные песни. В концертном репертуаре певицы сложнейшие произведения Прокофьева, Чайковского, "Испанский цикл" Мануэля де Фалья и других композиторов, произведения старых мастеров в сопровождении органа.
С 2005 года она занимает пост заведующей кафедрой вокального искусства факультета музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИС, является профессором.
В 2010 году Синявская возглавила Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева.
С 2010 года Синявская является президентом Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, дает открытые мастер-классы, входит в состав жюри Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева.
Тамара Синявская – народная артистка СССР (1982), Заслуженный деятель музыкального искусства (2016).
Лауреат премий Московского комсомола (1970) и Ленинского комсомола (1980), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2013).
Ее творчество было отмечено советскими орденами Трудового Красного Знамени (1971) и "Знак Почета" (1980). Певица награждена российскими орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и Знаком отличия "За наставничество" (2023).
В 2004 году Синявская стала лауреатом премии Фонда Ирины Архиповой и была награждена орденом Ломоносова I степени.
Она была удостоена звания народная артистка Азербайджана (2002), награждена азербайджанскими орденами "Слава" (2003), "Дружба" (2013) и "Честь" (2018).
Именем Синявской названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под кодом 1974 VS.
Тамара Синявская – вдова, ее муж, легендарный певец советской эстрады, народный артист СССР Муслим Магомаев (1942-2008).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваБельгияИталияДжузеппе ВердиПетр ЧайковскийБольшой театрМосковская консерватория имени П. И. Чайковского
 
 
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