https://ria.ru/20230706/sinyavskaya-1882105030.html

Биография Тамары Синявской

Биография Тамары Синявской - РИА Новости, 06.07.2023

Биография Тамары Синявской

Советская и российская оперная певица (меццо-сопрано) Тамара Ильинична Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T02:01

2023-07-06T02:01

2023-07-06T02:01

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бельгия

италия

джузеппе верди

петр чайковский

большой театр

московская консерватория имени п. и. чайковского

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Советская и российская оперная певица (меццо-сопрано) Тамара Ильинична Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. Ее творческий путь начался в танцевальной группе Ансамбля песни и пляски Московского городского дворца пионеров под руководством Владимира Локтева (ныне Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы"), позже Тамара Синявская перешла в хоровой коллектив ансамбля. В 1964 году окончила Музыкальное училище при Московской консерватории имени П.И. Чайковского (ныне Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского), в 1970 году – факультет актеров музыкальной комедии (класс Доры Белявской) Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС) (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС). В 1964 году, будучи студенткой, была приглашена в стажерскую группу Большого театра. В 1965 году вошла в его основную труппу и проработала там до 2002 года. Впервые вышла на сцену в роли Пажа в опере "Риголетто" Джузеппе Верди. Первой ее большой партией стала партия Ольги в "Евгении Онегине" Петра Чайковского. Известность пришла к певице после побед на международных конкурсах вокалистов.В 1968 году она получила золотую медаль IХ Международного фестиваля молодежи и студентов в Софии (Болгария). В 1969 году она завоевала Гран-при и золотую медаль ХII Международного конкурса вокалистов в Вервье (Бельгия). В 1970 году певица была удостоена золотой медали IV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве.С 1973 по 1974 год Синявская стажировалась в Италии, в миланском оперном театре La Scala.Тамара Синявская исполняла заглавные партии в операх Михаила Глинки, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина. В ее репертуар в Большом театре вошли партии Дуняши в "Царской невесте" и Любавы в опере "Садко" Римского-Корсакова, Ратмира в опере "Руслан и Людмила" и Вани в "Иване Сусанине" Глинки, Кончаковны в "Князе Игоре" Александра Бородина, Полины в "Пиковой даме" Чайковского, Марины Мнишек в "Борисе Годунове" и Марфы в "Хованщине" Мусоргского, Кармен в одноименной опере Бизе. Она была первой исполнительницей партии Мадемуазель Бланш в опере "Игрок" Прокофьева. Также среди партий Синявской – Княгиня ("Русалка" Александра Даргомыжского), Лаура ("Каменный гость" Даргомыжского), Женя Комелькова ("Зори здесь тихие" Кирилла Молчанова), Ульрика ("Бал-маскарад" Верди), Морена ("Млада" Римского-Корсакова).Певица выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран мира. Некоторые партии из обширного репертуара Синявской впервые были исполнены за рубежом: Лель в "Снегурочке" Римского-Корсакова (Париж, концертное исполнение); Азучена ("Трубадур") и Ульрика ("Бал-маскарад") в операх Верди, а также Кармен – в Турции. В Германии и Франции она с большим успехом пела произведения Рихарда Вагнера, в Венской государственной опере была участницей постановки оперы "Война и мир" Прокофьева (партия Ахросимовой).Синявская работала с такими известными дирижерами, как Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович.Большую популярность принесла певице также широкая концертная деятельность, в рамках которой она исполняет не только оперные арии и классические романсы, но и русские народные песни. В концертном репертуаре певицы сложнейшие произведения Прокофьева, Чайковского, "Испанский цикл" Мануэля де Фалья и других композиторов, произведения старых мастеров в сопровождении органа.С 2005 года она занимает пост заведующей кафедрой вокального искусства факультета музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИС, является профессором. В 2010 году Синявская возглавила Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева. С 2010 года Синявская является президентом Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, дает открытые мастер-классы, входит в состав жюри Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева. Тамара Синявская – народная артистка СССР (1982), Заслуженный деятель музыкального искусства (2016). Лауреат премий Московского комсомола (1970) и Ленинского комсомола (1980), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2013).Ее творчество было отмечено советскими орденами Трудового Красного Знамени (1971) и "Знак Почета" (1980). Певица награждена российскими орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и Знаком отличия "За наставничество" (2023).В 2004 году Синявская стала лауреатом премии Фонда Ирины Архиповой и была награждена орденом Ломоносова I степени.Она была удостоена звания народная артистка Азербайджана (2002), награждена азербайджанскими орденами "Слава" (2003), "Дружба" (2013) и "Честь" (2018).Именем Синявской названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под кодом 1974 VS.Тамара Синявская – вдова, ее муж, легендарный певец советской эстрады, народный артист СССР Муслим Магомаев (1942-2008). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, бельгия, италия, джузеппе верди, петр чайковский, большой театр, московская консерватория имени п. и. чайковского