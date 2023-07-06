https://ria.ru/20230706/shvetsiya-1882510374.html

США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ

США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023

США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ

Швеция делает все возможное, чтобы не вступать в НАТО, но на Стокгольм давит Вашингтон, который хочет получить плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:37

2023-07-06T09:37

2023-07-06T11:07

в мире

швеция

нато

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808489262_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_bbc6e8319848072b6775ad9429030109.jpg

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Швеция делает все возможное, чтобы не вступать в НАТО, но на Стокгольм давит Вашингтон, который хочет получить плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, пишет турецкая газета Sabah. "Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО. Она пытается выставить Турцию в качестве оправдания. Если бы она действительно хотела стать членом НАТО, ничего бы этого не произошло. Она достигла бы надлежащего компромисса с Турцией. Это не привело бы к таким провокационным действиям, как сожжение Корана", — говорится в статье. Автор статьи напоминает, что Швеция, благодаря своему географическому положению, выходу к морю и отсутствию внешней угрозы, может пользоваться преимуществами международной торговли, сохраняя политический и военный нейтралитет.Вступление в союзы означает для королевства ненужные расходы, считает турецкое издание."Именно поэтому Швеция не была членом ни одного военного союза на протяжении почти 200 лет. Война на Украине не является убедительным оправданием. Швеция, которая не чувствовала себя обязанной вступать в НАТО даже во время холодной войны, не станет вступать в НАТО", — подчеркивается в статье. Издание отмечает, что после того как Финляндия стала членом блока, Швеция уже получила его защиту.В то же время именно США хотят, чтобы Стокгольм присоединился к Североатлантическому альянсу, продолжает автор. На это у США есть две причины: во-первых, они планируют использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, а во-вторых, НАТО для них выступает в качестве механизма контроля."Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем. Именно это США понимают под европейской безопасностью. Они рассматривают относительно стабильную Европу не как зону международного союза, а как зону международного сотрудничества. Другими словами, они хотят построить НАТО как структуру для контроля над Европой, а не как союз против России. Таким образом, Запад останется на едином фронте и под американским зонтиком, чтобы США могли обратить свое внимание на другие географические регионы", — заключил автор. Финляндия и Швеция в мае прошлого года на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, заявка Швеции пока не получила одобрения Турции.

https://ria.ru/20230702/nato-1881791295.html

https://ria.ru/20230705/aktsiya-1882315980.html

https://ria.ru/20230706/nato-1882498787.html

швеция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, нато, турция