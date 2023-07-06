США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ
Sabah: США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктике
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден обращается с речью перед подписанием протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден обращается с речью перед подписанием протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Швеция делает все возможное, чтобы не вступать в НАТО, но на Стокгольм давит Вашингтон, который хочет получить плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, пишет турецкая газета Sabah.
"Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО. Она пытается выставить Турцию в качестве оправдания. Если бы она действительно хотела стать членом НАТО, ничего бы этого не произошло. Она достигла бы надлежащего компромисса с Турцией. Это не привело бы к таким провокационным действиям, как сожжение Корана", — говорится в статье.
Автор статьи напоминает, что Швеция, благодаря своему географическому положению, выходу к морю и отсутствию внешней угрозы, может пользоваться преимуществами международной торговли, сохраняя политический и военный нейтралитет.
Вступление в союзы означает для королевства ненужные расходы, считает турецкое издание.
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"Именно поэтому Швеция не была членом ни одного военного союза на протяжении почти 200 лет. Война на Украине не является убедительным оправданием. Швеция, которая не чувствовала себя обязанной вступать в НАТО даже во время холодной войны, не станет вступать в НАТО", — подчеркивается в статье.
Издание отмечает, что после того как Финляндия стала членом блока, Швеция уже получила его защиту.
В то же время именно США хотят, чтобы Стокгольм присоединился к Североатлантическому альянсу, продолжает автор. На это у США есть две причины: во-первых, они планируют использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, а во-вторых, НАТО для них выступает в качестве механизма контроля.
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"Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем. Именно это США понимают под европейской безопасностью. Они рассматривают относительно стабильную Европу не как зону международного союза, а как зону международного сотрудничества. Другими словами, они хотят построить НАТО как структуру для контроля над Европой, а не как союз против России. Таким образом, Запад останется на едином фронте и под американским зонтиком, чтобы США могли обратить свое внимание на другие географические регионы", — заключил автор.
Финляндия и Швеция в мае прошлого года на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, заявка Швеции пока не получила одобрения Турции.