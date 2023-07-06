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США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
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09:37 06.07.2023 (обновлено: 11:07 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/shvetsiya-1882510374.html
США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ
США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ
Швеция делает все возможное, чтобы не вступать в НАТО, но на Стокгольм давит Вашингтон, который хочет получить плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:37
2023-07-06T11:07
в мире
швеция
нато
турция
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АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Швеция делает все возможное, чтобы не вступать в НАТО, но на Стокгольм давит Вашингтон, который хочет получить плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, пишет турецкая газета Sabah. "Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО. Она пытается выставить Турцию в качестве оправдания. Если бы она действительно хотела стать членом НАТО, ничего бы этого не произошло. Она достигла бы надлежащего компромисса с Турцией. Это не привело бы к таким провокационным действиям, как сожжение Корана", — говорится в статье. Автор статьи напоминает, что Швеция, благодаря своему географическому положению, выходу к морю и отсутствию внешней угрозы, может пользоваться преимуществами международной торговли, сохраняя политический и военный нейтралитет.Вступление в союзы означает для королевства ненужные расходы, считает турецкое издание."Именно поэтому Швеция не была членом ни одного военного союза на протяжении почти 200 лет. Война на Украине не является убедительным оправданием. Швеция, которая не чувствовала себя обязанной вступать в НАТО даже во время холодной войны, не станет вступать в НАТО", — подчеркивается в статье. Издание отмечает, что после того как Финляндия стала членом блока, Швеция уже получила его защиту.В то же время именно США хотят, чтобы Стокгольм присоединился к Североатлантическому альянсу, продолжает автор. На это у США есть две причины: во-первых, они планируют использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, а во-вторых, НАТО для них выступает в качестве механизма контроля.&quot;Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем. Именно это США понимают под европейской безопасностью. Они рассматривают относительно стабильную Европу не как зону международного союза, а как зону международного сотрудничества. Другими словами, они хотят построить НАТО как структуру для контроля над Европой, а не как союз против России. Таким образом, Запад останется на едином фронте и под американским зонтиком, чтобы США могли обратить свое внимание на другие географические регионы&quot;, — заключил автор. Финляндия и Швеция в мае прошлого года на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, заявка Швеции пока не получила одобрения Турции.
https://ria.ru/20230702/nato-1881791295.html
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швеция
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в мире, швеция, нато, турция
В мире, Швеция, НАТО, Турция
США заставляют Швецию вступить в НАТО ради собственной выгоды, пишут СМИ

Sabah: США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктике

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден обращается с речью перед подписанием протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден обращается с речью перед подписанием протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден обращается с речью перед подписанием протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Швеция делает все возможное, чтобы не вступать в НАТО, но на Стокгольм давит Вашингтон, который хочет получить плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, пишет турецкая газета Sabah.
"Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО. Она пытается выставить Турцию в качестве оправдания. Если бы она действительно хотела стать членом НАТО, ничего бы этого не произошло. Она достигла бы надлежащего компромисса с Турцией. Это не привело бы к таким провокационным действиям, как сожжение Корана", — говорится в статье.
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Автор статьи напоминает, что Швеция, благодаря своему географическому положению, выходу к морю и отсутствию внешней угрозы, может пользоваться преимуществами международной торговли, сохраняя политический и военный нейтралитет.
Вступление в союзы означает для королевства ненужные расходы, считает турецкое издание.
«
"Именно поэтому Швеция не была членом ни одного военного союза на протяжении почти 200 лет. Война на Украине не является убедительным оправданием. Швеция, которая не чувствовала себя обязанной вступать в НАТО даже во время холодной войны, не станет вступать в НАТО", — подчеркивается в статье.
Издание отмечает, что после того как Финляндия стала членом блока, Швеция уже получила его защиту.
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В то же время именно США хотят, чтобы Стокгольм присоединился к Североатлантическому альянсу, продолжает автор. На это у США есть две причины: во-первых, они планируют использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, а во-вторых, НАТО для них выступает в качестве механизма контроля.
«

"Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем. Именно это США понимают под европейской безопасностью. Они рассматривают относительно стабильную Европу не как зону международного союза, а как зону международного сотрудничества. Другими словами, они хотят построить НАТО как структуру для контроля над Европой, а не как союз против России. Таким образом, Запад останется на едином фронте и под американским зонтиком, чтобы США могли обратить свое внимание на другие географические регионы", — заключил автор.

Финляндия и Швеция в мае прошлого года на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, заявка Швеции пока не получила одобрения Турции.
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