https://ria.ru/20230706/shkoly-1882602461.html

Путин заявил о неудовлетворительном состоянии школ в Ставропольском крае

Путин заявил о неудовлетворительном состоянии школ в Ставропольском крае - РИА Новости, 06.07.2023

Путин заявил о неудовлетворительном состоянии школ в Ставропольском крае

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на неудовлетворительное состояние школ в регионе, отметив,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:30

2023-07-06T15:30

2023-07-06T15:32

образование - общество

ставропольский край

владимир путин

владимир владимиров

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на неудовлетворительное состояние школ в регионе, отметив, что запускать этот вопрос нельзя. "Есть еще один проект - это строительство и реновация школ. Надо, конечно, на это обратить внимание - чего вы там запускаете? 63 процента в неудовлетворительном состоянии. Запускать нельзя", - сказал Путин в ходе встречи с главой региона. Президент отметил, что обратил на это внимание, потому что "из этого жизнь людей складывается - образование детей, медицина и так далее". "Надо сделать так, чтобы регион был привлекательный. Он же такой шикарный, красивый регион", - подытожил Путин. Владимиров, в свою очередь, сообщил, что в крае в неудовлетворительном состоянии находится 51 школа, там будет произведен капремонт. "Когда по вашему поручению программа начала работать, вся 51 школа у меня вошла в капитальный ремонт. Спасибо, что вы ее продлили. Если все, дай бог, получится, мы предполагаем, что к 2026 году точно отремонтируем 131 школу. Сейчас уже у (министра просвещения России - ред.) Сергея Сергеевича Кравцова мы находимся в заявке", - сказал он. По словам Владимирова, в прошлом году в крае был отремонтирован 71 объект первичного звена здравоохранения, 24 было построено, также реализуется программа комплексного развития сельских территорий. "Я доложу, есть у меня проблема, потому что есть невыполнение капитальных вложений. Марат Шакирзянович (Хуснуллин - ред.) меня всегда за это справедливо ругает, но мы здесь над этим очень серьезно работаем", - добавил он. "Критикует", - поправил его Путин. "Ругает. Уже не критикует, к сожалению", - признался губернатор.

https://ria.ru/20230615/vladimirov-1878319472.html

https://ria.ru/20210728/shkoly-1743283369.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров