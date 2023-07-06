https://ria.ru/20230706/shkoly-1882602461.html
Путин заявил о неудовлетворительном состоянии школ в Ставропольском крае
Путин заявил о неудовлетворительном состоянии школ в Ставропольском крае - РИА Новости, 06.07.2023
Путин заявил о неудовлетворительном состоянии школ в Ставропольском крае
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на неудовлетворительное состояние школ в регионе, отметив,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:30
2023-07-06T15:30
2023-07-06T15:32
образование - общество
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на неудовлетворительное состояние школ в регионе, отметив, что запускать этот вопрос нельзя. "Есть еще один проект - это строительство и реновация школ. Надо, конечно, на это обратить внимание - чего вы там запускаете? 63 процента в неудовлетворительном состоянии. Запускать нельзя", - сказал Путин в ходе встречи с главой региона. Президент отметил, что обратил на это внимание, потому что "из этого жизнь людей складывается - образование детей, медицина и так далее". "Надо сделать так, чтобы регион был привлекательный. Он же такой шикарный, красивый регион", - подытожил Путин. Владимиров, в свою очередь, сообщил, что в крае в неудовлетворительном состоянии находится 51 школа, там будет произведен капремонт. "Когда по вашему поручению программа начала работать, вся 51 школа у меня вошла в капитальный ремонт. Спасибо, что вы ее продлили. Если все, дай бог, получится, мы предполагаем, что к 2026 году точно отремонтируем 131 школу. Сейчас уже у (министра просвещения России - ред.) Сергея Сергеевича Кравцова мы находимся в заявке", - сказал он. По словам Владимирова, в прошлом году в крае был отремонтирован 71 объект первичного звена здравоохранения, 24 было построено, также реализуется программа комплексного развития сельских территорий. "Я доложу, есть у меня проблема, потому что есть невыполнение капитальных вложений. Марат Шакирзянович (Хуснуллин - ред.) меня всегда за это справедливо ругает, но мы здесь над этим очень серьезно работаем", - добавил он. "Критикует", - поправил его Путин. "Ругает. Уже не критикует, к сожалению", - признался губернатор.
https://ria.ru/20230615/vladimirov-1878319472.html
https://ria.ru/20210728/shkoly-1743283369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров
Образование - Общество, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров
Путин заявил о неудовлетворительном состоянии школ в Ставропольском крае
Путин обратил внимание главы Ставрополья на неудовлетворительное состояние школ в регионе
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на неудовлетворительное состояние школ в регионе, отметив, что запускать этот вопрос нельзя.
"Есть еще один проект - это строительство и реновация школ. Надо, конечно, на это обратить внимание - чего вы там запускаете? 63 процента в неудовлетворительном состоянии. Запускать нельзя", - сказал Путин в ходе встречи с главой региона.
Президент отметил, что обратил на это внимание, потому что "из этого жизнь людей складывается - образование детей, медицина и так далее".
"Надо сделать так, чтобы регион был привлекательный. Он же такой шикарный, красивый регион", - подытожил Путин.
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Владимиров, в свою очередь, сообщил, что в крае в неудовлетворительном состоянии находится 51 школа, там будет произведен капремонт.
"Когда по вашему поручению программа начала работать, вся 51 школа у меня вошла в капитальный ремонт. Спасибо, что вы ее продлили. Если все, дай бог, получится, мы предполагаем, что к 2026 году точно отремонтируем 131 школу. Сейчас уже у (министра просвещения России - ред.) Сергея Сергеевича Кравцова мы находимся в заявке", - сказал он.
По словам Владимирова, в прошлом году в крае был отремонтирован 71 объект первичного звена здравоохранения, 24 было построено, также реализуется программа комплексного развития сельских территорий.
"Я доложу, есть у меня проблема, потому что есть невыполнение капитальных вложений. Марат Шакирзянович (Хуснуллин - ред.) меня всегда за это справедливо ругает, но мы здесь над этим очень серьезно работаем", - добавил он.
"Критикует", - поправил его Путин.
"Ругает. Уже не критикует, к сожалению", - признался губернатор.
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