https://ria.ru/20230706/semya-1882532049.html

Россияне назвали компоненты, необходимые для создания семьи

Россияне назвали компоненты, необходимые для создания семьи - РИА Новости, 06.07.2023

Россияне назвали компоненты, необходимые для создания семьи

Среди необходимых для создания семьи вещей россияне чаще всего называют любовь, отдельное жилье и уровень доходов, позволяющий жить отдельно от родителей,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:09

2023-07-06T11:09

2023-07-06T11:09

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Среди необходимых для создания семьи вещей россияне чаще всего называют любовь, отдельное жилье и уровень доходов, позволяющий жить отдельно от родителей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Чаще всего необходимым для создания семьи россияне считают любовь (57%). Так ответили 60% женщин и 54% мужчин. Также среди популярных ответов на вопрос, что совершенно необходимо для создания семьи - жилье для отдельного проживания от родителей. Его назвали 35% респондентов: 32% мужчин и 37% женщин. Третий по популярности ответ - уровень доходов, позволяющий жить отдельно от родителей. Так ответили 30% опрошенных: 32% мужчин и 29% женщин. Также среди популярных ответов - общие взгляды на детей, роли в семье и профессиональные планы (28%), схожесть уровня образования и культуры партнеров (19%). Респонденты рассказали, как они представляют себе идеальную семью. Чаще всего (66%) это взаимопонимание, взаимоуважение и забота друг о друге. Еще 28% сказали, что идеальная семья - это счастливая, дружная семья, а 20% ответили, что идеальная семья - это та, где есть любовь. Больше четверти опрошенных (27%) признались, что познакомились со своей второй половиной на работе или учебе, 24% - в кругу общих друзей, 12% - на улице. Реже россияне знакомились со своими партнерами в барах, ресторанах и на дискотеках (6%), в интернете (6%), а также на курсах и в клубах по интересам (2%). Еще 11% пока не встретили свою вторую половину. Почти четверть опрошенных (22%) призналась, что супружеские измены - довольно распространенное явление среди их знакомых или в их городе. Треть (33%) сказала, что измены встречаются, но не часто. Почти столько же человек (32%) заявили, что супружеские измены встречаются или очень редко, или не встречаются. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 2 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230529/semi-1874718303.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вциом, россия