https://ria.ru/20230706/seminary-1882638635.html
Sputnik продолжает серию семинаров для молодежной платформы ШОС
Sputnik продолжает серию семинаров для молодежной платформы ШОС - РИА Новости, 06.07.2023
Sputnik продолжает серию семинаров для молодежной платформы ШОС
Пекинский хаб молодежной платформы ШОС SCOLAR Network вновь принял участие в онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro. Среди участников мастер-класса... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:13
2023-07-06T17:13
2023-07-06T17:14
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пекинский хаб молодежной платформы ШОС SCOLAR Network вновь принял участие в онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro. Среди участников мастер-класса – студенты Колледжа Шварцмана при Университете Цинхуа, Народного университета, Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) и других ведущих учебных заведений Китая.Советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев поделился со слушателями основными принципами работы с новостной информацией, рассказал о том, как найти необычный угол подачи новостей и заинтересовать аудиторию ярким заголовком, а также привёл наиболее интересные примеры из своей профессиональной деятельности."Очень интересно видеть, как китайская столица собирает у себя молодых представителей самых разных стран – создается ощущение, что говоришь не только с Китаем, но и со всем миром. Это очень ценный опыт, который, я надеюсь, мы будем повторять", – отметил Дмитриев по итогам сессии.SCOLAR Network – платформа, объединяющая молодых лидеров из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, целью которой является развитие молодежного взаимодействия, продвижение межкультурного диалога, а также расширение региональных связей на пространстве ШОС.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 6000 слушателей из 80+ государств.
https://ria.ru/20230621/sotrudnichestvo-1879627987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, шос, китай, технологии, миа "россия сегодня"
Sputnik, ШОС, Китай, Технологии, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пекинский хаб молодежной платформы ШОС SCOLAR Network вновь принял участие в онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro. Среди участников мастер-класса – студенты Колледжа Шварцмана при Университете Цинхуа, Народного университета, Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) и других ведущих учебных заведений Китая.
Советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев поделился со слушателями основными принципами работы с новостной информацией, рассказал о том, как найти необычный угол подачи новостей и заинтересовать аудиторию ярким заголовком, а также привёл наиболее интересные примеры из своей профессиональной деятельности.
"Очень интересно видеть, как китайская столица собирает у себя молодых представителей самых разных стран – создается ощущение, что говоришь не только с Китаем, но и со всем миром. Это очень ценный опыт, который, я надеюсь, мы будем повторять", – отметил Дмитриев по итогам сессии.
SCOLAR Network – платформа, объединяющая молодых лидеров из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, целью которой является развитие молодежного взаимодействия, продвижение межкультурного диалога, а также расширение региональных связей на пространстве ШОС.
SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik
для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 6000 слушателей из 80+ государств.