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Липецкие власти направят более 500 миллионов рублей на развитие сел - РИА Новости, 06.07.2023
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Липецкая область
 
17:16 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/sela-1882639518.html
Липецкие власти направят более 500 миллионов рублей на развитие сел
Липецкие власти направят более 500 миллионов рублей на развитие сел - РИА Новости, 06.07.2023
Липецкие власти направят более 500 миллионов рублей на развитие сел
Власти Липецкой области в этом году направят свыше 500 миллионов рублей на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:16
2023-07-06T17:16
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году направят свыше 500 миллионов рублей на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что мероприятия программы в 2023 году на территории Липецкой области проходят по пяти направлениям. В частности, ведется строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог в Добровском и Краснинском районах общей протяженностью 11,6 километров. Кроме того, строится жилье, предоставляемое по договору найма, для работников АПК и соцсферы в Добровском, Задонском, Краснинском, Хлевенском и Чаплыгинском районах. Также, по словам Артамонова, ведется комплексная компактная жилищная застройка, предполагающая строительство внутриквартальных дорог, съездов к жилым домам, обустройство уличного освещения, тротуаров, газонов и детских площадок в селах Борисовка и Капитанщино Добровского района. Четвертое направление - благоустройство сельских территорий в 20 населенных пунктах. В селах будут построены спортивные и детские игровые площадки, хоккейные коробки, парк памяти погибшим воинам, сквер, места отдыха у воды, а также площадки накопления твердых коммунальных отходов. Для этого выделено почти 33 миллиона рублей. Пятое направление - улучшение жилищных условий селян. На эти цели в 2023 году выделено 6,4 миллиона рублей. На соцвыплаты для погашения целевого займа или кредита на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребенка из средств областного бюджета направлено 2,4 миллиона рублей. "Липецкая область принимает активное участие в федеральной программе. Это позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230705/lipetsk-1882405382.html
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Липецкие власти направят более 500 миллионов рублей на развитие сел

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году направят свыше 500 миллионов рублей на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что мероприятия программы в 2023 году на территории Липецкой области проходят по пяти направлениям. В частности, ведется строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог в Добровском и Краснинском районах общей протяженностью 11,6 километров. Кроме того, строится жилье, предоставляемое по договору найма, для работников АПК и соцсферы в Добровском, Задонском, Краснинском, Хлевенском и Чаплыгинском районах. Также, по словам Артамонова, ведется комплексная компактная жилищная застройка, предполагающая строительство внутриквартальных дорог, съездов к жилым домам, обустройство уличного освещения, тротуаров, газонов и детских площадок в селах Борисовка и Капитанщино Добровского района.
Четвертое направление - благоустройство сельских территорий в 20 населенных пунктах. В селах будут построены спортивные и детские игровые площадки, хоккейные коробки, парк памяти погибшим воинам, сквер, места отдыха у воды, а также площадки накопления твердых коммунальных отходов. Для этого выделено почти 33 миллиона рублей.
Пятое направление - улучшение жилищных условий селян. На эти цели в 2023 году выделено 6,4 миллиона рублей. На соцвыплаты для погашения целевого займа или кредита на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребенка из средств областного бюджета направлено 2,4 миллиона рублей.
"Липецкая область принимает активное участие в федеральной программе. Это позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала", – подчеркнул Артамонов.
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