Рейтинг@Mail.ru
Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 06.07.2023 (обновлено: 18:25 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/samolet-1882656897.html
Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы
Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы - РИА Новости, 06.07.2023
Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы
Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы, сообщили в центральном межрегиональном следственном управление на транспорте СКР. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:23
2023-07-06T18:25
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751414050_0:362:1726:1333_1920x0_80_0_0_c31a5cdf4cf6e18bae7cce7f1f651e7e.jpg
УФА, 6 июл - РИА Новости. Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы, сообщили в центральном межрегиональном следственном управление на транспорте СКР.Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что самолет Ан-2 с пятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в Кировской области.По данным следователей на транспорте, в 17.00 мск легкомоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в близи деревни Чуваши Кировской области."В результате посадки самолет получил технические повреждения, пассажиры и пилот живы", - сообщает центральное межрегиональное СУСК РФ, не уточнив число пассажиров.На место происшествия выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует ведомство.
https://ria.ru/20230706/an-2-1882644482.html
https://ria.ru/20230706/samolet-1882561771.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751414050_0:261:1429:1333_1920x0_80_0_0_bff6a97a5f6c989069d37d51d497630f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), ан-2, россия
Происшествия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2, Россия
Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы

Пилот и пассажиры вынужденно севшего в Кировской области легкомоторного самолета Ан-2 живы

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюОперация по поиску места крушения самолета
Операция по поиску места крушения самолета - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Операция по поиску места крушения самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 июл - РИА Новости. Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы, сообщили в центральном межрегиональном следственном управление на транспорте СКР.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что самолет Ан-2 с пятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в Кировской области.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области
Вчера, 17:39
По данным следователей на транспорте, в 17.00 мск легкомоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в близи деревни Чуваши Кировской области.
"В результате посадки самолет получил технические повреждения, пассажиры и пилот живы", - сообщает центральное межрегиональное СУСК РФ, не уточнив число пассажиров.
На место происшествия выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует ведомство.
Боинг-737 800 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Самолет из Шарм-эш-Шейха в Астану совершил вынужденную посадку
Вчера, 13:19
 
ПроисшествияКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ан-2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала