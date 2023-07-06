https://ria.ru/20230706/samolet-1882656897.html

Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы

Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы - РИА Новости, 06.07.2023

Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы

Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы, сообщили в центральном межрегиональном следственном управление на транспорте СКР. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:23

2023-07-06T18:23

2023-07-06T18:25

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

россия

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УФА, 6 июл - РИА Новости. Пилот и пассажиры вынужденно севшего Ан-2 в Кировской области живы, сообщили в центральном межрегиональном следственном управление на транспорте СКР.Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что самолет Ан-2 с пятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в Кировской области.По данным следователей на транспорте, в 17.00 мск легкомоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в близи деревни Чуваши Кировской области."В результате посадки самолет получил технические повреждения, пассажиры и пилот живы", - сообщает центральное межрегиональное СУСК РФ, не уточнив число пассажиров.На место происшествия выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует ведомство.

https://ria.ru/20230706/an-2-1882644482.html

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кировская область

россия

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), ан-2, россия