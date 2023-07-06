https://ria.ru/20230706/salmonellez-1882644122.html
В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллез
В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллез - РИА Новости, 06.07.2023
В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллез
Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 7 жителей Магнитогорска Челябинской области, которые употребляли шаурму в местном кафе "Хорошее место", причиной заболевания РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:37
2023-07-06T17:37
2023-07-06T17:37
происшествия
магнитогорск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия – радио sputnik
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл – РИА Новости. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у 7 жителей Магнитогорска Челябинской области, которые употребляли шаурму в местном кафе "Хорошее место", причиной заболевания стала продукция данного предприятия, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону. Ранее управление сообщало, что в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". В рамках эпидрасследования было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля. Минздрав региона в четверг сообщил о госпитализации 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно. СУСК проводит в связи с этим фактами проверку, ход которой контролирует прокуратура. "Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области в ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания кишечной инфекцией посетителей предприятия общепита "Хорошее место" в 1 пробе сырой и 2 пробах готовой продукции, а также от 7 заболевших методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза. По предварительным данным, причиной заболевания посетителей стало употребление пищевой продукции, изготовленной на данном предприятии общественного питания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230705/infektsiya-1882478177.html
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происшествия, магнитогорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия – радио sputnik, челябинская область, здоровье - общество
Происшествия, Магнитогорск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия – Радио Sputnik, Челябинская область, Здоровье - Общество
В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллез
В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму в местном кафе, выявили сальмонеллез