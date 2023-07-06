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В Николаевском районе Хабаровского края зафиксировали мор речной рыбы - РИА Новости, 06.07.2023
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10:38 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ryba-1882524917.html
В Николаевском районе Хабаровского края зафиксировали мор речной рыбы
В Николаевском районе Хабаровского края зафиксировали мор речной рыбы - РИА Новости, 06.07.2023
В Николаевском районе Хабаровского края зафиксировали мор речной рыбы
Массовую гибель речной рыбы обнаружили власти Члянского поселения в Хабаровском крае, сообщает администрация Николаевского муниципального района на своем сайте. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:38
2023-07-06T10:38
происшествия
амур (река)
николаевский район
хабаровский край
андрей дьячков
елена маркова
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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Массовую гибель речной рыбы обнаружили власти Члянского поселения в Хабаровском крае, сообщает администрация Николаевского муниципального района на своем сайте. "Главе Николаевского района Анатолию Леонову поступил тревожный сигнал от главы Члянского поселения Елены Марковой: массовая гибель рыбы обнаружена в месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля", - говорится в сообщении администрации района. Отмечается, что в среду, сразу после получения сигнала, в село Чля выехали представители отдела охраны окружающей среды и отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации района, природоохранной прокуратуры, АНО "Лаборатория эколого-аналитического контроля" (ЛЭАК). Осмотр побережья озера подтвердил факт массовой гибели рыбы. Уточняется, что инженер-химик АНО "ЛЭАК" взяла пробы воды в месте впадения реки в озеро и в самом озере Чля. Полученные результаты помогут определить возможные причины случившегося, указывают в администрации Николаевского района. В мае Амурская бассейновая природоохранная прокуратура уже проводила проверку о гибели рыбы в районе протоки Малышевской, впадающей в реку Амур, были взяты пробы воды и с тел пораженных особей. Депутат села Ачан Амурского района Андрей Дьячков также показал видео массовой гибели карася, леща, толстолобика на берегу протоки Сий, вблизи озера Болонь. Тогда в Хабаровском филиале ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ХабаровскНИРО) сообщили РИА Новости, что гибель пресноводной рыбы весной на реке Амур в крае - традиционное природное явление, в нем нет никаких антропогенных причин. Связано это, по данным ХабаровскНИРО, с заморными явлениями зимой, когда множество рыбы остается в практически полностью промерзающих отшнурованных водоемах, где наблюдается уменьшение количества растворённого в воде кислорода, а другая часть теряет иммунитет и гибнет уже по открытой воде. Кроме того, усугубляет это явление уровень воды в Амуре - чем он выше осенью, тем больше рыбы попадет в ловушки замкнутых пойменных водоемов. Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту гибели рыбы в месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля. Надзорное ведомство оценит соблюдение водного законодательства, а также законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
https://ria.ru/20230607/ryba-1876680520.html
https://ria.ru/20230622/katastrofa-1879696360.html
амур (река)
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происшествия, амур (река), николаевский район, хабаровский край, андрей дьячков, елена маркова
Происшествия, Амур (река), Николаевский район, Хабаровский край, Андрей Дьячков, Елена Маркова
В Николаевском районе Хабаровского края зафиксировали мор речной рыбы

В месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля зафиксировали мор речной рыбы

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМертвая рыба
Мертвая рыба - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мертвая рыба. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Массовую гибель речной рыбы обнаружили власти Члянского поселения в Хабаровском крае, сообщает администрация Николаевского муниципального района на своем сайте.
"Главе Николаевского района Анатолию Леонову поступил тревожный сигнал от главы Члянского поселения Елены Марковой: массовая гибель рыбы обнаружена в месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля", - говорится в сообщении администрации района.
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Отмечается, что в среду, сразу после получения сигнала, в село Чля выехали представители отдела охраны окружающей среды и отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации района, природоохранной прокуратуры, АНО "Лаборатория эколого-аналитического контроля" (ЛЭАК). Осмотр побережья озера подтвердил факт массовой гибели рыбы.
Уточняется, что инженер-химик АНО "ЛЭАК" взяла пробы воды в месте впадения реки в озеро и в самом озере Чля. Полученные результаты помогут определить возможные причины случившегося, указывают в администрации Николаевского района.
В мае Амурская бассейновая природоохранная прокуратура уже проводила проверку о гибели рыбы в районе протоки Малышевской, впадающей в реку Амур, были взяты пробы воды и с тел пораженных особей. Депутат села Ачан Амурского района Андрей Дьячков также показал видео массовой гибели карася, леща, толстолобика на берегу протоки Сий, вблизи озера Болонь. Тогда в Хабаровском филиале ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ХабаровскНИРО) сообщили РИА Новости, что гибель пресноводной рыбы весной на реке Амур в крае - традиционное природное явление, в нем нет никаких антропогенных причин.
Связано это, по данным ХабаровскНИРО, с заморными явлениями зимой, когда множество рыбы остается в практически полностью промерзающих отшнурованных водоемах, где наблюдается уменьшение количества растворённого в воде кислорода, а другая часть теряет иммунитет и гибнет уже по открытой воде. Кроме того, усугубляет это явление уровень воды в Амуре - чем он выше осенью, тем больше рыбы попадет в ловушки замкнутых пойменных водоемов.
Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту гибели рыбы в месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля. Надзорное ведомство оценит соблюдение водного законодательства, а также законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
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