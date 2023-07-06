https://ria.ru/20230706/remont-1882667386.html
Воробьев пообещал ремонт перехода на ж/д станции Строитель в Подмосковье
Воробьев пообещал ремонт перехода на ж/д станции Строитель в Подмосковье - РИА Новости, 06.07.2023
Воробьев пообещал ремонт перехода на ж/д станции Строитель в Подмосковье
Жительница Мытищ Мария в ходе видеопрезентации в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обратить внимание на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:04
2023-07-06T19:04
2023-07-06T19:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мытищи
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Жительница Мытищ Мария в ходе видеопрезентации в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обратить внимание на состояние перехода у железнодорожной станции Строитель и сделать там качественный ремонт, чтобы жители города не спотыкались о стертые и разбитые ступени, на ее просьбу отреагировали губернатор и глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. "Мы эту проблемы знаем, сейчас, благо, строительный период, вместе с ОАО "РЖД" приступаем к ремонту подземного перехода. Буквально на этой неделе у нас выходит бригада рабочих, сроки исполнения работ мы для себя установили – две недели. Поэтому в 20-ых числах июля мы готовы будем сдать данный объект, и я думаю, что жители наш останутся довольны", - сообщила Купецкая в ходе прямого эфира. Также глава округа сообщила о причине проблемы и о том, почему она остается такой актуальной для горожан. "Это действительно большой пассажиропоток, потому что это микрорайон, который отрезан железной дорогой от основной центральной части города, и для того чтобы жителям из 30-ого микрорайона перейти в город, нужно воспользоваться пешеходными переходами, ну и плюс на станции, поэтому, конечно, он востребован у наших жителей", - рассказала Купецкая. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, на данном переходе уже сегодня ведутся ремонтные работы, помимо этого, ожидают программу реновации ещё более 160 переходов на балансе РЖД. "Что касается таких пешеходных переходов как на станции Строителей, который показала Мария, это пешеходный переход, и он был построен, подземный, в 1985 году, у нас их на территории Московской области, находящихся пешеходных переходов на балансе РЖД, больше 160 штук, и мы всё время с РЖД согласовываем программу их ремонта, потому что действительно многие устарели. И вот этот пешеходный переход в программу ремонта этого года попал, коллеги, конечно, ускорились, по моим сведениям, они вообще сегодня уже вышли первый день на то, чтобы починить эти ступеньки", - отметила Кротова. Также в этом году будут сделаны ещё 17 пешеходных переходов, ремонт проведет компания РЖД, сообщила зампред правительства региона.
https://realty.ria.ru/20230324/perekhody-1860381189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Мытищи
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Жительница Мытищ Мария в ходе видеопрезентации в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обратить внимание на состояние перехода у железнодорожной станции Строитель и сделать там качественный ремонт, чтобы жители города не спотыкались о стертые и разбитые ступени, на ее просьбу отреагировали губернатор и глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
"Мы эту проблемы знаем, сейчас, благо, строительный период, вместе с ОАО "РЖД
" приступаем к ремонту подземного перехода. Буквально на этой неделе у нас выходит бригада рабочих, сроки исполнения работ мы для себя установили – две недели. Поэтому в 20-ых числах июля мы готовы будем сдать данный объект, и я думаю, что жители наш останутся довольны", - сообщила Купецкая в ходе прямого эфира.
Также глава округа сообщила о причине проблемы и о том, почему она остается такой актуальной для горожан.
"Это действительно большой пассажиропоток, потому что это микрорайон, который отрезан железной дорогой от основной центральной части города, и для того чтобы жителям из 30-ого микрорайона перейти в город, нужно воспользоваться пешеходными переходами, ну и плюс на станции, поэтому, конечно, он востребован у наших жителей", - рассказала Купецкая.
В Подмосковье построят 20 переходов через железную дорогу в 2023 году
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, на данном переходе уже сегодня ведутся ремонтные работы, помимо этого, ожидают программу реновации ещё более 160 переходов на балансе РЖД.
"Что касается таких пешеходных переходов как на станции Строителей, который показала Мария, это пешеходный переход, и он был построен, подземный, в 1985 году, у нас их на территории Московской области, находящихся пешеходных переходов на балансе РЖД, больше 160 штук, и мы всё время с РЖД согласовываем программу их ремонта, потому что действительно многие устарели. И вот этот пешеходный переход в программу ремонта этого года попал, коллеги, конечно, ускорились, по моим сведениям, они вообще сегодня уже вышли первый день на то, чтобы починить эти ступеньки", - отметила Кротова.
Также в этом году будут сделаны ещё 17 пешеходных переходов, ремонт проведет компания РЖД, сообщила зампред правительства региона.