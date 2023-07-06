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Средства ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 06.07.2023 (обновлено: 14:20 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/pvo-1882582775.html
Средства ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР
Средства ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР - РИА Новости, 06.07.2023
Средства ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР
Силы противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе над Донецкой народной республикой (ДНР) два украинских самолета Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:17
2023-07-06T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
су-25
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе над Донецкой народной республикой (ДНР) два украинских самолета Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой народной республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 451 самолет, 241 вертолет, 4908 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 547 танков и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5356 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 468 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, россия, су-25, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР

Минобороны: средства ПВО сбили два украинских Су-25 у Новоандреевки и Георгиевки в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе над Донецкой народной республикой (ДНР) два украинских самолета Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой народной республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 451 самолет, 241 вертолет, 4908 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 547 танков и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5356 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 468 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСу-25БезопасностьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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