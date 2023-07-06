https://ria.ru/20230706/putin-1882525853.html

Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля"

Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля" - РИА Новости, 06.07.2023

Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля" и десятого Открытого чемпионата России по... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:42

2023-07-06T10:42

2023-07-06T10:42

экономика

россия

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля" и десятого Открытого чемпионата России по пахоте, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас в Республике Татарстан на выставке "Всероссийский день поля" и десятом, юбилейном Открытом чемпионате России по пахоте", - говорится в телеграмме. "На протяжении многих лет ваша масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны. Ее насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК", - отмечается там же. Президент подчеркнул, что чемпионат по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных стран, станет одним из центральных событий выставки. Путин выразил уверенность в том, что и выставка, и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой молодежи. Он пожелал участникам всего самого доброго.

https://ria.ru/20230518/dinamika-1872605193.html

https://ria.ru/20230609/kuban-1877266811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин