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Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля" - РИА Новости, 06.07.2023
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10:42 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/putin-1882525853.html
Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля"
Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля" - РИА Новости, 06.07.2023
Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля" и десятого Открытого чемпионата России по... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:42
2023-07-06T10:42
экономика
россия
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля" и десятого Открытого чемпионата России по пахоте, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас в Республике Татарстан на выставке "Всероссийский день поля" и десятом, юбилейном Открытом чемпионате России по пахоте", - говорится в телеграмме. "На протяжении многих лет ваша масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны. Ее насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК", - отмечается там же. Президент подчеркнул, что чемпионат по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных стран, станет одним из центральных событий выставки. Путин выразил уверенность в том, что и выставка, и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой молодежи. Он пожелал участникам всего самого доброго.
https://ria.ru/20230518/dinamika-1872605193.html
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экономика, россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин
Экономика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин
Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля"

Президент Путин поприветствовал организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНа открытии агропромышленной выставки-форума "Всероссийский день поля"
На открытии агропромышленной выставки-форума Всероссийский день поля - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На открытии агропромышленной выставки-форума "Всероссийский день поля". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля" и десятого Открытого чемпионата России по пахоте, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас в Республике Татарстан на выставке "Всероссийский день поля" и десятом, юбилейном Открытом чемпионате России по пахоте", - говорится в телеграмме.
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"На протяжении многих лет ваша масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны. Ее насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК", - отмечается там же.
Президент подчеркнул, что чемпионат по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных стран, станет одним из центральных событий выставки.
Путин выразил уверенность в том, что и выставка, и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой молодежи. Он пожелал участникам всего самого доброго.
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ЭкономикаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир Путин
 
 
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