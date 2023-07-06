https://ria.ru/20230706/putin-1882525853.html
Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля"
Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля" - РИА Новости, 06.07.2023
Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля" и десятого Открытого чемпионата России по... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:42
2023-07-06T10:42
2023-07-06T10:42
экономика
россия
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля" и десятого Открытого чемпионата России по пахоте, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас в Республике Татарстан на выставке "Всероссийский день поля" и десятом, юбилейном Открытом чемпионате России по пахоте", - говорится в телеграмме. "На протяжении многих лет ваша масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны. Ее насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК", - отмечается там же. Президент подчеркнул, что чемпионат по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных стран, станет одним из центральных событий выставки. Путин выразил уверенность в том, что и выставка, и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой молодежи. Он пожелал участникам всего самого доброго.
https://ria.ru/20230518/dinamika-1872605193.html
https://ria.ru/20230609/kuban-1877266811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин
Экономика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин
Путин поприветствовал участников выставки "Всероссийский день поля"
Президент Путин поприветствовал организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Всероссийский день поля" и десятого Открытого чемпионата России по пахоте, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас в Республике Татарстан
на выставке "Всероссийский день поля" и десятом, юбилейном Открытом чемпионате России по пахоте", - говорится в телеграмме.
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"На протяжении многих лет ваша масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны. Ее насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК", - отмечается там же.
Президент подчеркнул, что чемпионат по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных стран, станет одним из центральных событий выставки.
Путин выразил уверенность в том, что и выставка, и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой молодежи. Он пожелал участникам всего самого доброго.
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