https://ria.ru/20230706/prostest-1882484091.html

Полиция силой вытеснила протестующих с центрального шоссе Тель-Авива

Полиция силой вытеснила протестующих с центрального шоссе Тель-Авива - РИА Новости, 06.07.2023

Полиция силой вытеснила протестующих с центрального шоссе Тель-Авива

Полиция Израиля силой вытеснила демонстрантов с центрального шоссе Тель-Авива, вновь применив водометы и конные подразделения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:26

2023-07-06T01:26

2023-07-06T01:26

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. Полиция Израиля силой вытеснила демонстрантов с центрального шоссе Тель-Авива, вновь применив водометы и конные подразделения, передает корреспондент РИА Новости. Группа активистов в момент кульминации протеста легла на шоссе, полицейским пришлось силой поднимать их с асфальта. Многие протестующие оказывали сопротивление, что привело к жестким задержаниям. Все это время против лежащих активистов использовался водомет. В районе акции дежурят большие силы полиции и медиков. Движение по шоссе остается перекрытым, так как идет разбор баррикад, оставленных демонстрантами. В среду вечером тысячи израильтян перекрыли главную транспортную артерию Тель-Авива после того, как в ходе телеобращения шеф окружной полиции Ами Эшед объявил, что уходит с поста, "не оправдав ожиданий на министерском уровне". Полиция применила водометы в попытке разогнать несанкционированный протест. Протестующие перекрыли главное шоссе города в обоих направлениях, а также одну из главных улиц рядом со зданием генштаба и правительственным комплексом Тель-Авива. Митингующие выстроили баррикады и жгут костры на шоссе. В марте министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвиром и комиссар полиции Коби Шабтай отстранили Эшеда от должности в разгар многотысячных протестов против судебной реформы в стране, ссылаясь на его отказ от применения жестких мер по борьбе с беспорядками и блокировками дорог. Но отставка была заблокирована генеральным прокурором страны, которая усомнилась в законности решения.

https://ria.ru/20230705/tel-aviv-1882479438.html

https://ria.ru/20230705/stabilizatsiya-1882439131.html

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