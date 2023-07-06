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В Подмосковье отметили повышение показателей промышленного производства
В Подмосковье отметили повышение показателей промышленного производства - РИА Новости, 06.07.2023
В Подмосковье отметили повышение показателей промышленного производства
С января по май 2023 года индекс промышленного производства Московской области составил 111,6%, уточнила министр экономики и финансов региона Наталия... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:39
2023-07-06T15:39
2023-07-06T15:39
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.С января по май 2023 года индекс промышленного производства Московской области составил 111,6%, уточнила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, сообщил телеканал "360".По ее словам, наиболее продуктивными сферами являются металлургия, производство транспортных средств и оборудования, компьютеров и оптических изделий.Объем отгруженных промышленных товаров увеличился до 2 трлн рублей, а грузооборот компаний, не считая субъектов МСП, превысил 5 млрд тонно-километров, добавила Масленкина.Что касается заработной платы работников сферы промышленности, то ее размер с января по апрель текущего года превысил 75 тыс. рублей, что на 12,7% выше показателей аналогичного периода 2022 года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
С января по май 2023 года индекс промышленного производства Московской области составил 111,6%, уточнила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, сообщил телеканал "360"
.
По ее словам, наиболее продуктивными сферами являются металлургия, производство транспортных средств и оборудования, компьютеров и оптических изделий.
Объем отгруженных промышленных товаров увеличился до 2 трлн рублей, а грузооборот компаний, не считая субъектов МСП, превысил 5 млрд тонно-километров, добавила Масленкина.
Что касается заработной платы работников сферы промышленности, то ее размер с января по апрель текущего года превысил 75 тыс. рублей, что на 12,7% выше показателей аналогичного периода 2022 года.