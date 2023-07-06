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Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск - РИА Новости, 06.07.2023
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23:52 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/pozitsii-1882695864.html
Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск
Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск - РИА Новости, 06.07.2023
Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что он вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:52
2023-07-06T23:52
технологии
запорожская область
сергей кириенко
вооруженные силы украины
нато
сергей шойгу
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что он вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрел позиции российских военных, стоящих на защите рубежей Запорожской области. "С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ. Лично увидели, что достижений у противника нет, но они продолжают отправлять своих солдат на убой... На месте осмотрели позиции, блиндажи и окопы пацанов, убедились в хорошей обеспеченности бойцов всем необходимым", - написал врио губернатора в телеграм-канале. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230706/zaporozhe-1882693039.html
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технологии, запорожская область, сергей кириенко, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, евгений балицкий, россия, киев
Технологии, Запорожская область, Сергей Кириенко, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Евгений Балицкий, Россия, Киев
Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск

Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на Запорожском направлении
Военнослужащие на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что он вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрел позиции российских военных, стоящих на защите рубежей Запорожской области.
"С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ. Лично увидели, что достижений у противника нет, но они продолжают отправлять своих солдат на убой... На месте осмотрели позиции, блиндажи и окопы пацанов, убедились в хорошей обеспеченности бойцов всем необходимым", - написал врио губернатора в телеграм-канале.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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ТехнологииЗапорожская областьСергей КириенкоВооруженные силы УкраиныНАТОСергей ШойгуЕвгений БалицкийРоссияКиев
 
 
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