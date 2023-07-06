https://ria.ru/20230706/pozitsii-1882695864.html

Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск

Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск - РИА Новости, 06.07.2023

Кириенко и Балицкий осмотрели позиции российских войск

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что он вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:52

2023-07-06T23:52

2023-07-06T23:52

технологии

запорожская область

сергей кириенко

вооруженные силы украины

нато

сергей шойгу

евгений балицкий

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839773249_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_a57d8a9796f426f1bc93e897f63490f9.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что он вместе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрел позиции российских военных, стоящих на защите рубежей Запорожской области. "С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ. Лично увидели, что достижений у противника нет, но они продолжают отправлять своих солдат на убой... На месте осмотрели позиции, блиндажи и окопы пацанов, убедились в хорошей обеспеченности бойцов всем необходимым", - написал врио губернатора в телеграм-канале. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230706/zaporozhe-1882693039.html

запорожская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, запорожская область, сергей кириенко, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, евгений балицкий, россия, киев