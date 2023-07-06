https://ria.ru/20230706/pozhar-1882684944.html

При пожаре в административном здании на севере Москвы погиб человек

При пожаре в административном здании на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 06.07.2023

При пожаре в административном здании на севере Москвы погиб человек

Один человек погиб из-за пожара в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T21:15

2023-07-06T21:15

2023-07-06T21:27

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один человек погиб из-за пожара в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству о пожаре на втором этаже четырехэтажного административного здания на 3-й улице Ямского Поля, два человека пострадали, семеро были спасены. "Один из двух пострадавших во время пожара, к сожалению, скончался", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230706/pozhar-1882683473.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)