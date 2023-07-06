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При пожаре в административном здании на севере Москвы погиб человек
При пожаре в административном здании на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 06.07.2023
При пожаре в административном здании на севере Москвы погиб человек
Один человек погиб из-за пожара в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:15
2023-07-06T21:15
2023-07-06T21:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один человек погиб из-за пожара в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству о пожаре на втором этаже четырехэтажного административного здания на 3-й улице Ямского Поля, два человека пострадали, семеро были спасены. "Один из двух пострадавших во время пожара, к сожалению, скончался", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в административном здании на севере Москвы погиб человек
При пожаре в административном здании на севере Москвы погиб один из двух пострадавших