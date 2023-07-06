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Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, горело соседнее здание - РИА Новости, 06.07.2023
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20:59 06.07.2023 (обновлено: 21:06 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/pozhar-1882683666.html
Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, горело соседнее здание
Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, горело соседнее здание - РИА Новости, 06.07.2023
Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, горело соседнее здание
Возгорания в "Кафе Пушкинъ" в центре Москвы не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:59
2023-07-06T21:06
коммерческая недвижимость
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. Возгорания в "Кафе Пушкинъ" в центре Москвы не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана.Ранее в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали РИА Новости, что на Тверском бульваре, 26, горела крыша трехэтажного здания, где находятся рестораны. Позднее в МЧС РФ сообщили, что пожар в здании был полностью потушен, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. По этому адресу находятся, в частности, рестораны "Турандот" и "Шануар", под одной крышей - знаменитое "Кафе Пушкинъ"."Возгорания в "Кафе Пушкинъ" не было, но огонь в соседнем здании уже локализован, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
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коммерческая недвижимость, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Коммерческая недвижимость, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, горело соседнее здание

Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал

© АГН "Москва"Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле ресторана "Кафе Пушкинъ" на Тверском бульваре
Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле ресторана Кафе Пушкинъ на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© АГН "Москва"
Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле ресторана "Кафе Пушкинъ" на Тверском бульваре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. Возгорания в "Кафе Пушкинъ" в центре Москвы не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана.
Ранее в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали РИА Новости, что на Тверском бульваре, 26, горела крыша трехэтажного здания, где находятся рестораны. Позднее в МЧС РФ сообщили, что пожар в здании был полностью потушен, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. По этому адресу находятся, в частности, рестораны "Турандот" и "Шануар", под одной крышей - знаменитое "Кафе Пушкинъ".
"Возгорания в "Кафе Пушкинъ" не было, но огонь в соседнем здании уже локализован, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
 
Коммерческая недвижимостьПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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