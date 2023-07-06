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Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, горело соседнее здание

Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, горело соседнее здание - РИА Новости, 06.07.2023

Возгорания в Кафе "Пушкинъ" не было, горело соседнее здание

Возгорания в "Кафе Пушкинъ" в центре Москвы не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:59

2023-07-06T20:59

2023-07-06T21:06

коммерческая недвижимость

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. Возгорания в "Кафе Пушкинъ" в центре Москвы не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана.Ранее в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали РИА Новости, что на Тверском бульваре, 26, горела крыша трехэтажного здания, где находятся рестораны. Позднее в МЧС РФ сообщили, что пожар в здании был полностью потушен, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. По этому адресу находятся, в частности, рестораны "Турандот" и "Шануар", под одной крышей - знаменитое "Кафе Пушкинъ"."Возгорания в "Кафе Пушкинъ" не было, но огонь в соседнем здании уже локализован, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коммерческая недвижимость, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)