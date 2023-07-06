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В Москве на Тверском бульваре перекрыли движение
В Москве на Тверском бульваре перекрыли движение - РИА Новости, 06.07.2023
В Москве на Тверском бульваре перекрыли движение
Движение по Тверскому бульвару - от площади Никитские ворота до улицы Тверская - перекрыто в Москве из-за пожара, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:41
2023-07-06T20:41
2023-07-06T21:12
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение по Тверскому бульвару - от площади Никитские ворота до улицы Тверская - перекрыто в Москве из-за пожара, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что в районе дома №26 на Тверском бульваре произошло возгорание, на месте работают оперативные службы города."Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Перекрыто движение по Тверскому бульвару от площади Никитские ворота до улицы Тверская", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.Уточняется, что на Тверском бульваре временно задерживаются автобусы м5, с344 и с511.
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происшествия, москва, городское хозяйство москвы
Происшествия, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве на Тверском бульваре перекрыли движение
В Москве на Тверском бульваре в районе дома 26 перекрыли движение