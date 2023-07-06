https://ria.ru/20230706/pozhar-1882680759.html

В Москве на Тверском бульваре перекрыли движение

В Москве на Тверском бульваре перекрыли движение - РИА Новости, 06.07.2023

В Москве на Тверском бульваре перекрыли движение

Движение по Тверскому бульвару - от площади Никитские ворота до улицы Тверская - перекрыто в Москве из-за пожара, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:41

2023-07-06T20:41

2023-07-06T21:12

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение по Тверскому бульвару - от площади Никитские ворота до улицы Тверская - перекрыто в Москве из-за пожара, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что в районе дома №26 на Тверском бульваре произошло возгорание, на месте работают оперативные службы города."Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Перекрыто движение по Тверскому бульвару от площади Никитские ворота до улицы Тверская", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.Уточняется, что на Тверском бульваре временно задерживаются автобусы м5, с344 и с511.

https://ria.ru/20230706/pozhar-1882683666.html

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происшествия, москва, городское хозяйство москвы