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В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот" - РИА Новости, 06.07.2023
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20:37 06.07.2023 (обновлено: 21:30 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/pozhar-1882680258.html
В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"
В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот" - РИА Новости, 06.07.2023
В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"
В центре Москвы потушили пожар на крыше дома 26 на Тверском бульваре, сообщило МЧС. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:37
2023-07-06T21:30
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В центре Москвы потушили пожар на крыше дома 26 на Тверском бульваре, сообщило МЧС.По этому адресу находятся рестораны "Шануар" и "Турандот", а в соседнем здании — 26а — "Кафе Пушкин"."В 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Тверской бульвар, дом 26. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания", — сообщил собеседник агентства.В 20:28 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана "Кафе Пушкин", возгорания в заведении не было. По словам собеседника агентства, при пожаре в соседнем здании пострадавших нет.Движение по участку Тверского бульвара из-за пожара частично перекрыли от площади Никитские Ворота до улицы Тверская, сообщили, в свою очередь, в дептрансе. На Тверском бульваре временно задерживаются автобусы м5, с344 и с511.
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РИА Новости
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Работа пожарных на месте возгорания в здании около "Кафе Пушкинъ"
Работа пожарных на месте возгорания здания около "Кафе Пушкинъ"
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"

На Тверском бульваре потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В центре Москвы потушили пожар на крыше дома 26 на Тверском бульваре, сообщило МЧС.
По этому адресу находятся рестораны "Шануар" и "Турандот", а в соседнем здании — 26а — "Кафе Пушкин".
"В 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Тверской бульвар, дом 26. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания", — сообщил собеседник агентства.
В 20:28 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
© АГН "Москва"Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле ресторана "Кафе Пушкин" на Тверском бульваре
Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле ресторана Кафе Пушкинъ на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© АГН "Москва"
Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле ресторана "Кафе Пушкин" на Тверском бульваре
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана "Кафе Пушкин", возгорания в заведении не было. По словам собеседника агентства, при пожаре в соседнем здании пострадавших нет.
Движение по участку Тверского бульвара из-за пожара частично перекрыли от площади Никитские Ворота до улицы Тверская, сообщили, в свою очередь, в дептрансе.
На Тверском бульваре временно задерживаются автобусы м5, с344 и с511.
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