https://ria.ru/20230706/pozhar-1882680258.html

В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"

В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот" - РИА Новости, 06.07.2023

В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"

В центре Москвы потушили пожар на крыше дома 26 на Тверском бульваре, сообщило МЧС. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:37

2023-07-06T20:37

2023-07-06T21:30

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В центре Москвы потушили пожар на крыше дома 26 на Тверском бульваре, сообщило МЧС.По этому адресу находятся рестораны "Шануар" и "Турандот", а в соседнем здании — 26а — "Кафе Пушкин"."В 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Тверской бульвар, дом 26. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания", — сообщил собеседник агентства.В 20:28 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана "Кафе Пушкин", возгорания в заведении не было. По словам собеседника агентства, при пожаре в соседнем здании пострадавших нет.Движение по участку Тверского бульвара из-за пожара частично перекрыли от площади Никитские Ворота до улицы Тверская, сообщили, в свою очередь, в дептрансе. На Тверском бульваре временно задерживаются автобусы м5, с344 и с511.

https://ria.ru/20230417/pozhar-1865785050.html

москва

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Работа пожарных на месте возгорания в здании около "Кафе Пушкинъ" Работа пожарных на месте возгорания здания около "Кафе Пушкинъ" 2023-07-06T20:37 true PT0M23S

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)