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В здании на севере Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 06.07.2023
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20:25 06.07.2023 (обновлено: 20:32 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/pozhar-1882678838.html
В здании на севере Москвы ликвидировали открытое горение
В здании на севере Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 06.07.2023
В здании на севере Москвы ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:25
2023-07-06T20:32
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее в четверг в пресс-службе главка рассказали агентству о пожаре на втором этаже четырехэтажного административного здания на 3-й улице Ямского Поля. Во время пожара сотрудники МЧС спасли семерых человек, двое пострадали. "Принятыми мерами в 19.45 открытое горение было ликвидировано. Обстановка спокойная, на контроле экстренных служб города. Пожарные принимают все необходимые меры по полной ликвидации загорания", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка министерства.
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882393541.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В здании на севере Москвы ликвидировали открытое горение

В административном здании на севере Москвы ликвидировали открытое горение

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПожарно-спасательные подразделения у бизнес-центра на 3-й ул. Ямского Поля, где произошло возгорание
Пожарно-спасательные подразделения у бизнес-центра на 3-й ул. Ямского Поля, где произошло возгорание - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Пожарно-спасательные подразделения у бизнес-центра на 3-й ул. Ямского Поля, где произошло возгорание. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в четверг в пресс-службе главка рассказали агентству о пожаре на втором этаже четырехэтажного административного здания на 3-й улице Ямского Поля. Во время пожара сотрудники МЧС спасли семерых человек, двое пострадали.
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"Принятыми мерами в 19.45 открытое горение было ликвидировано. Обстановка спокойная, на контроле экстренных служб города. Пожарные принимают все необходимые меры по полной ликвидации загорания", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка министерства.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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