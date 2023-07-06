https://ria.ru/20230706/pozhar-1882677121.html

При пожаре на севере Москвы пострадали два человека

При пожаре на севере Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2023

При пожаре на севере Москвы пострадали два человека

Два человека пострадали, семеро спасены во время пожара в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:06

2023-07-06T20:06

2023-07-06T20:14

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека пострадали, семеро спасены во время пожара в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее в четверг в пресс-службе главка рассказали агентству о пожаре на втором этаже четырехэтажного административного здания на 3-й улице Ямского Поля. "В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли семь человек, к сожалению, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка министерства.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html

https://ria.ru/20230706/ekb-1882504102.html

москва

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)