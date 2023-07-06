https://ria.ru/20230706/pozhar-1882677121.html
При пожаре на севере Москвы пострадали два человека
При пожаре на севере Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2023
При пожаре на севере Москвы пострадали два человека
Два человека пострадали, семеро спасены во время пожара в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:06
2023-07-06T20:06
2023-07-06T20:14
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882672665_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_86513c66e9216028514824b156054f2d.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека пострадали, семеро спасены во время пожара в административном здании на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее в четверг в пресс-службе главка рассказали агентству о пожаре на втором этаже четырехэтажного административного здания на 3-й улице Ямского Поля. "В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли семь человек, к сожалению, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка министерства.
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html
https://ria.ru/20230706/ekb-1882504102.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882672665_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4bc96778475eee5c531f2e248acb0627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на севере Москвы пострадали два человека
При пожаре на севере Москвы пострадали два человека, семь спаслись