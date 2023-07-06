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На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания

На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания - РИА Новости, 06.07.2023

На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания

Второй этаж административного здания загорелся в Москве на улице Ямского Поля в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T19:35

2023-07-06T19:35

2023-07-06T19:35

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Второй этаж административного здания загорелся в Москве на улице Ямского Поля в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 3-я улица Ямского Поля, дом 22. Происходит возгорание на втором этаже четырехэтажного административного здания. ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)