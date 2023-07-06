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На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания - РИА Новости, 06.07.2023
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19:35 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/pozhar-1882673002.html
На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания
На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания - РИА Новости, 06.07.2023
На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания
Второй этаж административного здания загорелся в Москве на улице Ямского Поля в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:35
2023-07-06T19:35
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Второй этаж административного здания загорелся в Москве на улице Ямского Поля в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 3-я улица Ямского Поля, дом 22. Происходит возгорание на втором этаже четырехэтажного административного здания. ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания

В Москве на улице Ямского Поля загорелся второй этаж административного здания

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПожарно-спасательные подразделения у бизнес-центра на 3-й ул. Ямского Поля, где произошло возгорание
Пожарно-спасательные подразделения у бизнес-центра на 3-й ул. Ямского Поля, где произошло возгорание - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Пожарно-спасательные подразделения у бизнес-центра на 3-й ул. Ямского Поля, где произошло возгорание
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Второй этаж административного здания загорелся в Москве на улице Ямского Поля в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 3-я улица Ямского Поля, дом 22. Происходит возгорание на втором этаже четырехэтажного административного здания. ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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