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На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания
На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания - РИА Новости, 06.07.2023
На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания
Второй этаж административного здания загорелся в Москве на улице Ямского Поля в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:35
2023-07-06T19:35
2023-07-06T19:35
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Второй этаж административного здания загорелся в Москве на улице Ямского Поля в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 3-я улица Ямского Поля, дом 22. Происходит возгорание на втором этаже четырехэтажного административного здания. ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы загорелся второй этаж административного здания
В Москве на улице Ямского Поля загорелся второй этаж административного здания