https://ria.ru/20230706/poteri-1882581328.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 385-ти... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:14

2023-07-06T14:14

2023-07-06T14:56

специальная военная операция на украине

россия

киев

красногоровка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 385-ти военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой Народной Республики и Золотаревка Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, западнее Клещеевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники противника."За сутки уничтожено до 385-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы "Д-20", а также две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства.", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

красногоровка

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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства. 2023-07-06T14:14 true PT5M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, киев, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины