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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 06.07.2023 (обновлено: 14:56 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/poteri-1882581328.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 385-ти... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:14
2023-07-06T14:56
специальная военная операция на украине
россия
киев
красногоровка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 385-ти военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой Народной Республики и Золотаревка Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, западнее Клещеевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники противника."За сутки уничтожено до 385-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы "Д-20", а также две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства.", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев
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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях
Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, киев, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 385 солдат, танк и гаубицы ВСУ на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила девять атак ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 385-ти военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой Народной Республики и Золотаревка Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, западнее Клещеевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники противника.
"За сутки уничтожено до 385-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы "Д-20", а также две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства.", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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