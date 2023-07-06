https://ria.ru/20230706/poteri-1882522433.html

Пушилин заявил, что потери ВСУ превосходят российские местами до 30 раз

Пушилин заявил, что потери ВСУ превосходят российские местами до 30 раз - РИА Новости, 06.07.2023

Пушилин заявил, что потери ВСУ превосходят российские местами до 30 раз

Потери в вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:27

2023-07-06T10:27

2023-07-06T10:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Потери в вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На разных участках где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", - сказал Пушилин. Он сообщил, что накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР. "Важно было посмотреть, руки пожать, узнать, где чем помочь", - отметил Пушилин. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина