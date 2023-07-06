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Пушилин заявил, что потери ВСУ превосходят российские местами до 30 раз - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/poteri-1882522433.html
Пушилин заявил, что потери ВСУ превосходят российские местами до 30 раз
Пушилин заявил, что потери ВСУ превосходят российские местами до 30 раз - РИА Новости, 06.07.2023
Пушилин заявил, что потери ВСУ превосходят российские местами до 30 раз
Потери в вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:27
2023-07-06T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Потери в вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На разных участках где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", - сказал Пушилин. Он сообщил, что накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР. "Важно было посмотреть, руки пожать, узнать, где чем помочь", - отметил Пушилин. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Пушилин заявил, что потери ВСУ превосходят российские местами до 30 раз

Пушилин: потери в ВСУ на разных участках превосходят российские в десять-тридцать раз

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Потери в вооруженных силах Украины на разных участках фронта превосходят потери российской стороны в 10-30 раз, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"На разных участках где-то 1 к 10, а где-то 1 к 30", - сказал Пушилин. Он сообщил, что накануне посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где сейчас находятся девять бойцов из ДНР. "Важно было посмотреть, руки пожать, узнать, где чем помочь", - отметил Пушилин.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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