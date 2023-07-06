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При украинском обстреле белгородского села Новопетровка пострадал мужчина
При украинском обстреле белгородского села Новопетровка пострадал мужчина - РИА Новости, 06.07.2023
При украинском обстреле белгородского села Новопетровка пострадал мужчина
Мужчина получил осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, он в тяжелом состоянии, написал губернатор РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:44
2023-07-06T14:44
2023-07-06T14:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, он в тяжелом состоянии, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он добавил, что продолжается подомовой обход территории села. Согласно информации губернатора об обстрелах региона за 6 июля, по селу Новопетровка Валуйского городского округа было выпущено 6 минометных снарядов. Село Новопетровка находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
При украинском обстреле белгородского села Новопетровка пострадал мужчина
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села Новопетровка