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При украинском обстреле белгородского села Новопетровка пострадал мужчина

При украинском обстреле белгородского села Новопетровка пострадал мужчина - РИА Новости, 06.07.2023

При украинском обстреле белгородского села Новопетровка пострадал мужчина

Мужчина получил осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, он в тяжелом состоянии, написал губернатор РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:44

2023-07-06T14:44

2023-07-06T14:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, он в тяжелом состоянии, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он добавил, что продолжается подомовой обход территории села. Согласно информации губернатора об обстрелах региона за 6 июля, по селу Новопетровка Валуйского городского округа было выпущено 6 минометных снарядов. Село Новопетровка находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины, украина