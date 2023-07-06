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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 06.07.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до четырех, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:45
2023-07-06T20:45
2023-07-06T20:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до четырех, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о трех раненых. "По дополнительной информации, в Петровском районе во время обстрела ранена женщина 1984 года рождения", - сообщил Кулемзин. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882507032.html
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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Мэр Донецка Кулемзин: число пострадавших при обстреле города возросло до четырех