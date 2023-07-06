https://ria.ru/20230706/posol-1882583912.html

Посол Грузии на Украине покинул Киев

Посол Грузии на Украине покинул Киев - РИА Новости, 06.07.2023

Посол Грузии на Украине покинул Киев

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили уже покинул Киев, передает в четверг агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на грузинский МИД. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:20

2023-07-06T14:20

2023-07-06T14:33

украина

грузия

киев

в мире

тбилиси

михаил саакашвили

владимир зеленский

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ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили уже покинул Киев, передает в четверг агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на грузинский МИД.В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений."Грузинский посол уже покинул Киев", - пишет агентство со ссылкой на грузинское внешнеполитическое ведомство.В МИД Грузии не уточняют, в какое время посол прибудет на родину.

https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882213255.html

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украина, грузия, киев, в мире, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский