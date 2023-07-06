https://ria.ru/20230706/posol-1882583912.html
Посол Грузии на Украине покинул Киев
Посол Грузии на Украине покинул Киев - РИА Новости, 06.07.2023
Посол Грузии на Украине покинул Киев
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили уже покинул Киев, передает в четверг агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на грузинский МИД. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:20
2023-07-06T14:20
2023-07-06T14:33
украина
грузия
киев
в мире
тбилиси
михаил саакашвили
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882509833_0:26:1024:602_1920x0_80_0_0_b204b2fadc52a0fe7ef72c63e1662a3c.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили уже покинул Киев, передает в четверг агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на грузинский МИД.В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений."Грузинский посол уже покинул Киев", - пишет агентство со ссылкой на грузинское внешнеполитическое ведомство.В МИД Грузии не уточняют, в какое время посол прибудет на родину.
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882213255.html
украина
грузия
киев
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882509833_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_5ba45d4141d99c79be1a25d3ad7ee513.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, грузия, киев, в мире, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский
Украина, Грузия, Киев, В мире, Тбилиси, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
Посол Грузии на Украине покинул Киев
Посол Грузии на Украине Закарашвили уже покинул Киев