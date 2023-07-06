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Сальдо оценил последствия разрушения Каховской ГЭС для стран Причерноморья
Сальдо оценил последствия разрушения Каховской ГЭС для стран Причерноморья - РИА Новости, 06.07.2023
Сальдо оценил последствия разрушения Каховской ГЭС для стран Причерноморья
Разрушение Киевом Каховской ГЭС и последовавшие за этим события отразятся на всех причерноморских странах, сообщил врио главы губернатора Херсонской области... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:25
2023-07-06T18:25
2023-07-06T18:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разрушение Киевом Каховской ГЭС и последовавшие за этим события отразятся на всех причерноморских странах, сообщил врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире Первого канала. "Скажется на экологии огромного региона, не только на прилегающих к Днепру землях, а скажется и на черноморских странах, куда уже пошла по течению вся эта грязь, которая сейчас образовывается с большим количеством гибели животных, и домашних, и диких", - сказал Сальдо.Он напомнил, что обитающие в низовьях Днепра сотни тысяч птиц могут разносить инфекции. "Это экологическая и гуманитарная катастрофа", - подчеркнул Сальдо, говоря о последствиях разрушения ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
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херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
Сальдо оценил последствия разрушения Каховской ГЭС для стран Причерноморья
Сальдо предупредил о последствиях от разрушения Каховской ГЭС для причерноморских стран