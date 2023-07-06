Рейтинг@Mail.ru
Президента Португалии выписали из больницы - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/portugaliya-1882507749.html
Президента Португалии выписали из больницы
Президента Португалии выписали из больницы - РИА Новости, 06.07.2023
Президента Португалии выписали из больницы
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписан из больницы после падения в обморок на мероприятии, сообщает местное издание Observador. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:26
2023-07-06T09:26
в мире
португалия
санта-крус (боливия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_8bdb53c526e8a02c76a5d76590f0f905.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписан из больницы после падения в обморок на мероприятии, сообщает местное издание Observador. Ранее сообщалось, что президент упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика, он был доставлен в больницу. "Президенту Республики стало плохо… в среду, его доставили в больницу Санта-Крус в Карнашиде, где он прошел обследования, его выписали вечером", - передает издание. По словам самого президента, у него упало давление, однако он "пока не собирается умирать". У президента Португалии и раньше были проблемы со здоровьем. Так, в 2018 году он упал в обморок во время визита в Брагу (север страны) из-за падения артериального давления. В 2017 и 2021 годах он перенес операции по удалению нескольких грыж, а в октябре 2019 года ему была проведена катетеризация, в ходе которой у него обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, которые были устранены в ходе процедуры. 74-летний консерватор Ребелу де Соуза является президентом Португалии с 2016 года и находится на своем втором сроке правления.
https://ria.ru/20211013/obmorok-1754459751.html
https://ria.ru/20221110/obmorok-1830500917.html
португалия
санта-крус (боливия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf95b984a5acff74b9ec7d1c37df9507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, португалия, санта-крус (боливия)
В мире, Португалия, Санта-Крус (Боливия)
Президента Португалии выписали из больницы

Президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписали из больницы после падения в обморок

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПрезидент Португалии Марселу Ребелу ди Соза
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписан из больницы после падения в обморок на мероприятии, сообщает местное издание Observador.
Ранее сообщалось, что президент упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика, он был доставлен в больницу.
Здание парламента Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента
13 октября 2021, 20:54
"Президенту Республики стало плохо… в среду, его доставили в больницу Санта-Крус в Карнашиде, где он прошел обследования, его выписали вечером", - передает издание.
По словам самого президента, у него упало давление, однако он "пока не собирается умирать".
У президента Португалии и раньше были проблемы со здоровьем. Так, в 2018 году он упал в обморок во время визита в Брагу (север страны) из-за падения артериального давления. В 2017 и 2021 годах он перенес операции по удалению нескольких грыж, а в октябре 2019 года ему была проведена катетеризация, в ходе которой у него обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, которые были устранены в ходе процедуры.
74-летний консерватор Ребелу де Соуза является президентом Португалии с 2016 года и находится на своем втором сроке правления.
Девушка без сознания. Помощь при обмороке - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Как помочь человеку при обмороке: причины и профилактика потери сознания
10 ноября 2022, 15:24
 
В миреПортугалияСанта-Крус (Боливия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала