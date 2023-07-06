https://ria.ru/20230706/portugaliya-1882507749.html

Президента Португалии выписали из больницы

Президента Португалии выписали из больницы - РИА Новости, 06.07.2023

Президента Португалии выписали из больницы

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписан из больницы после падения в обморок на мероприятии, сообщает местное издание Observador. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:26

2023-07-06T09:26

2023-07-06T09:26

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португалия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписан из больницы после падения в обморок на мероприятии, сообщает местное издание Observador. Ранее сообщалось, что президент упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика, он был доставлен в больницу. "Президенту Республики стало плохо… в среду, его доставили в больницу Санта-Крус в Карнашиде, где он прошел обследования, его выписали вечером", - передает издание. По словам самого президента, у него упало давление, однако он "пока не собирается умирать". У президента Португалии и раньше были проблемы со здоровьем. Так, в 2018 году он упал в обморок во время визита в Брагу (север страны) из-за падения артериального давления. В 2017 и 2021 годах он перенес операции по удалению нескольких грыж, а в октябре 2019 года ему была проведена катетеризация, в ходе которой у него обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, которые были устранены в ходе процедуры. 74-летний консерватор Ребелу де Соуза является президентом Португалии с 2016 года и находится на своем втором сроке правления.

https://ria.ru/20211013/obmorok-1754459751.html

https://ria.ru/20221110/obmorok-1830500917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, португалия, санта-крус (боливия)