https://ria.ru/20230706/portugaliya-1882507749.html
Президента Португалии выписали из больницы
Президента Португалии выписали из больницы - РИА Новости, 06.07.2023
Президента Португалии выписали из больницы
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписан из больницы после падения в обморок на мероприятии, сообщает местное издание Observador. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:26
2023-07-06T09:26
2023-07-06T09:26
в мире
португалия
санта-крус (боливия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_8bdb53c526e8a02c76a5d76590f0f905.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписан из больницы после падения в обморок на мероприятии, сообщает местное издание Observador. Ранее сообщалось, что президент упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика, он был доставлен в больницу. "Президенту Республики стало плохо… в среду, его доставили в больницу Санта-Крус в Карнашиде, где он прошел обследования, его выписали вечером", - передает издание. По словам самого президента, у него упало давление, однако он "пока не собирается умирать". У президента Португалии и раньше были проблемы со здоровьем. Так, в 2018 году он упал в обморок во время визита в Брагу (север страны) из-за падения артериального давления. В 2017 и 2021 годах он перенес операции по удалению нескольких грыж, а в октябре 2019 года ему была проведена катетеризация, в ходе которой у него обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, которые были устранены в ходе процедуры. 74-летний консерватор Ребелу де Соуза является президентом Португалии с 2016 года и находится на своем втором сроке правления.
https://ria.ru/20211013/obmorok-1754459751.html
https://ria.ru/20221110/obmorok-1830500917.html
португалия
санта-крус (боливия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf95b984a5acff74b9ec7d1c37df9507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия, санта-крус (боливия)
В мире, Португалия, Санта-Крус (Боливия)
Президента Португалии выписали из больницы
Президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписали из больницы после падения в обморок
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выписан из больницы после падения в обморок на мероприятии, сообщает местное издание Observador
.
Ранее сообщалось, что президент упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика, он был доставлен в больницу.
Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента
"Президенту Республики стало плохо… в среду, его доставили в больницу Санта-Крус
в Карнашиде, где он прошел обследования, его выписали вечером", - передает издание.
По словам самого президента, у него упало давление, однако он "пока не собирается умирать".
У президента Португалии и раньше были проблемы со здоровьем. Так, в 2018 году он упал в обморок во время визита в Брагу (север страны) из-за падения артериального давления. В 2017 и 2021 годах он перенес операции по удалению нескольких грыж, а в октябре 2019 года ему была проведена катетеризация, в ходе которой у него обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, которые были устранены в ходе процедуры.
74-летний консерватор Ребелу де Соуза является президентом Португалии с 2016 года и находится на своем втором сроке правления.
Как помочь человеку при обмороке: причины и профилактика потери сознания