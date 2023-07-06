https://ria.ru/20230706/pomosch-1882688550.html

СМИ: США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Киеву

СМИ: США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Киеву

США, как ожидается, в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине, куда впервые войдут кассетные боеприпасы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T22:09

2023-07-06T22:09

2023-07-06T22:09

украина

дмитрий песков

нато

human rights watch

оон

сергей нарышкин

сергей лавров

сша

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США, как ожидается, в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине, куда впервые войдут кассетные боеприпасы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонной сфере. "Соединенные Штаты, как ожидается, объявят о новом пакете военной помощи для Украины в пятницу, который будет впервые включать кассетные боеприпасы", - говорится в публикации. Телеканал уточняет, что США хранят на складах кассетные боеприпасы, известные как DPICM. В четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет. Ранее в четверг Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на источники сообщило, что решение о поставках США кассетных боеприпасов Украине может быть объявлено в четверг. В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание использования данного вида вооружений. По данным расследования, проведенного Human Rights Watch в сентябре-октябре 2022 года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230706/nebenzya-1882634564.html

https://ria.ru/20230703/germaniya-1881967794.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881342349.html

https://ria.ru/20230706/pomosch-1882645033.html

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украина, дмитрий песков, нато, human rights watch, оон, сергей нарышкин, сергей лавров, сша, россия