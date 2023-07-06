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Финляндия объявила о выделении пакета помощи для Украины - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/pomosch-1882645033.html
Финляндия объявила о выделении пакета помощи для Украины
Финляндия объявила о выделении пакета помощи для Украины - РИА Новости, 06.07.2023
Финляндия объявила о выделении пакета помощи для Украины
Финляндия поставит Украине 17-й пакет военной помощи на 105 миллионов евро, общая стоимость всей финской военной помощи Киеву достигла 1,2 миллиарда евро,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:43
2023-07-06T17:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
сергей лавров
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Финляндия поставит Украине 17-й пакет военной помощи на 105 миллионов евро, общая стоимость всей финской военной помощи Киеву достигла 1,2 миллиарда евро, сообщает в четверг финское минобороны. "Это 17-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Она включает в себя, помимо прочего, больше зенитного вооружения и боеприпасов. Замена оборонной техники в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро. Общая стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,2 миллиарда евро", - говорится в сообщении. Назначенный 20 июня глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину и в дальнейшем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230704/pomosch-1882129519.html
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украина, россия, нато, сергей лавров, финляндия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Сергей Лавров, Финляндия
Финляндия объявила о выделении пакета помощи для Украины

Минобороны Финляндии: Хельсинки поставят Украине 17-й пакет помощи на 105 миллионов евро

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Финляндия поставит Украине 17-й пакет военной помощи на 105 миллионов евро, общая стоимость всей финской военной помощи Киеву достигла 1,2 миллиарда евро, сообщает в четверг финское минобороны.
"Это 17-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Она включает в себя, помимо прочего, больше зенитного вооружения и боеприпасов. Замена оборонной техники в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро. Общая стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,2 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Назначенный 20 июня глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину и в дальнейшем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Нидерланды объявили о выделении пакета помощи для Украины
4 июля, 13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОСергей ЛавровФинляндия
 
 
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