https://ria.ru/20230706/pomosch-1882517339.html

Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ

Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ - РИА Новости, 06.07.2023

Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ

Воронежская строительная организация передала в зону спецоперации специально экипированный под потребности военных автомобиль УАЗ, сообщает в четверг... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:57

2023-07-06T09:57

2023-07-06T09:57

надежные люди

общероссийский народный фронт

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876198789_0:210:3028:1913_1920x0_80_0_0_2bf1a4f8af4ccc9f2ad0f3963fdbf250.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Воронежская строительная организация передала в зону спецоперации специально экипированный под потребности военных автомобиль УАЗ, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта. "Воронежские строители передали нашим бойцам еще одну машину. Это УАЗ, который компания СМУ-90, постоянный партнер проекта Народного фронта "Все для Победы!", специально экипировала под потребности и условия линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Как отмечается, вместе с УАЗом бойцы получат средства личной гигиены, нижнее белье, носки, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Ранее компания СМУ-90 участвовала в закупке для военных автомобиля "Нива".

https://ria.ru/20230703/dron-1881806593.html

https://ria.ru/20230703/lekarstva-1881816971.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общероссийский народный фронт, воронежская область