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Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ
Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ - РИА Новости, 06.07.2023
Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ
Воронежская строительная организация передала в зону спецоперации специально экипированный под потребности военных автомобиль УАЗ, сообщает в четверг... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:57
2023-07-06T09:57
2023-07-06T09:57
надежные люди
общероссийский народный фронт
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Воронежская строительная организация передала в зону спецоперации специально экипированный под потребности военных автомобиль УАЗ, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта. "Воронежские строители передали нашим бойцам еще одну машину. Это УАЗ, который компания СМУ-90, постоянный партнер проекта Народного фронта "Все для Победы!", специально экипировала под потребности и условия линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Как отмечается, вместе с УАЗом бойцы получат средства личной гигиены, нижнее белье, носки, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Ранее компания СМУ-90 участвовала в закупке для военных автомобиля "Нива".
https://ria.ru/20230703/dron-1881806593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, воронежская область
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Воронежская область
Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ
Воронежские строители передали бойцам в зону СВО специально экипированный автомобиль УАЗ
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Воронежская строительная организация передала в зону спецоперации специально экипированный под потребности военных автомобиль УАЗ, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта.
"Воронежские строители передали нашим бойцам еще одну машину. Это УАЗ, который компания СМУ-90, постоянный партнер проекта Народного фронта "Все для Победы!", специально экипировала под потребности и условия линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, вместе с УАЗом бойцы получат средства личной гигиены, нижнее белье, носки, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.
Ранее компания СМУ-90 участвовала в закупке для военных автомобиля "Нива".
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