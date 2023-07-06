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Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ - РИА Новости, 06.07.2023
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09:57 06.07.2023
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Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ
Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ - РИА Новости, 06.07.2023
Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ
Воронежская строительная организация передала в зону спецоперации специально экипированный под потребности военных автомобиль УАЗ, сообщает в четверг... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:57
2023-07-06T09:57
надежные люди
общероссийский народный фронт
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Воронежская строительная организация передала в зону спецоперации специально экипированный под потребности военных автомобиль УАЗ, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта. "Воронежские строители передали нашим бойцам еще одну машину. Это УАЗ, который компания СМУ-90, постоянный партнер проекта Народного фронта "Все для Победы!", специально экипировала под потребности и условия линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Как отмечается, вместе с УАЗом бойцы получат средства личной гигиены, нижнее белье, носки, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Ранее компания СМУ-90 участвовала в закупке для военных автомобиля "Нива".
https://ria.ru/20230703/dron-1881806593.html
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общероссийский народный фронт, воронежская область
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Воронежская область
Воронежские строители передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ

Воронежские строители передали бойцам в зону СВО специально экипированный автомобиль УАЗ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОгневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО
Огневая работа из крупнокалиберного пулемета Утес в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости
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Огневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Воронежская строительная организация передала в зону спецоперации специально экипированный под потребности военных автомобиль УАЗ, сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта.
"Воронежские строители передали нашим бойцам еще одну машину. Это УАЗ, который компания СМУ-90, постоянный партнер проекта Народного фронта "Все для Победы!", специально экипировала под потребности и условия линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, вместе с УАЗом бойцы получат средства личной гигиены, нижнее белье, носки, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.
Ранее компания СМУ-90 участвовала в закупке для военных автомобиля "Нива".
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