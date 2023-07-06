https://ria.ru/20230706/politseyskie-1882486725.html
На Камчатке будут судить пять полицейских за ряд должностных преступлений
На Камчатке будут судить пять полицейских за ряд должностных преступлений - РИА Новости, 06.07.2023
На Камчатке будут судить пять полицейских за ряд должностных преступлений
Следователи СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении пяти сотрудников полиции региона, обвиняемых в совершении ряда... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:08
2023-07-06T02:08
2023-07-06T02:08
россия
камчатский край
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении пяти сотрудников полиции региона, обвиняемых в совершении ряда должностных преступлений, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю. "Из материалов уголовного дела следует, что двое полицейских в ходе выполнения мероприятий по охране общественного порядка в краевой столице в вечернее время в феврале текущего года незаконно применили физическое насилие и угрозу его применения в отношении местного жителя, чтобы наказать его за действия, которые он якобы совершил, в результате чего 35-летнему мужчине причин тяжкий вред здоровью. В ходе расследования уголовного дела, а также при содействии сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю, выявлены новые эпизоды преступной деятельности 22-летнего сотрудника полиции, а также иных должностных лиц органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве. Полицейский вместе с двумя другими 26-летним сотрудниками полиции в сентябре 2022 года применил спецсредства в отношении 38-летнего мужчины. Отмечается, что таким образом они пытались заставить дать его признательные показания в преступлении, которое он не совершал. В январе 2023 года этот же 22-летний полицейский, но уже с 30-летним инспектором ДПС, остановил на дороге водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по данным ведомства, за взятку в 40 тысяч рублей 22-летний обвиняемый отпустил его. "Данные факты выявлены оперативниками отдела собственной безопасности управления МВД России по Камчатскому краю. Обвиняемые в преступлениях сотрудники были уволены из органов внутренних дел. При подтверждении вины данные граждане понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе УМВД. В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство по всем инкриминируемым преступлениям. В отношении остальных полицейских, принимавших участие в совершении преступлений, давших признательные показания, расследование совершенных ими должностных преступлений также завершено.
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россия, камчатский край, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Камчатский край, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На Камчатке будут судить пять полицейских за ряд должностных преступлений
На Камчатке завершили расследование дела пяти полицейских о ряде должностных преступлений
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости.
Следователи СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении пяти сотрудников полиции региона, обвиняемых в совершении ряда должностных преступлений, сообщили в следственном управлении СК России
по Камчатскому краю.
«
"Из материалов уголовного дела следует, что двое полицейских в ходе выполнения мероприятий по охране общественного порядка в краевой столице в вечернее время в феврале текущего года незаконно применили физическое насилие и угрозу его применения в отношении местного жителя, чтобы наказать его за действия, которые он якобы совершил, в результате чего 35-летнему мужчине причин тяжкий вред здоровью. В ходе расследования уголовного дела, а также при содействии сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю, выявлены новые эпизоды преступной деятельности 22-летнего сотрудника полиции, а также иных должностных лиц органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве.
Полицейский вместе с двумя другими 26-летним сотрудниками полиции в сентябре 2022 года применил спецсредства в отношении 38-летнего мужчины. Отмечается, что таким образом они пытались заставить дать его признательные показания в преступлении, которое он не совершал. В январе 2023 года этот же 22-летний полицейский, но уже с 30-летним инспектором ДПС, остановил на дороге водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по данным ведомства, за взятку в 40 тысяч рублей 22-летний обвиняемый отпустил его.
"Данные факты выявлены оперативниками отдела собственной безопасности управления МВД России по Камчатскому краю. Обвиняемые в преступлениях сотрудники были уволены из органов внутренних дел. При подтверждении вины данные граждане понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе УМВД.
В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство по всем инкриминируемым преступлениям. В отношении остальных полицейских, принимавших участие в совершении преступлений, давших признательные показания, расследование совершенных ими должностных преступлений также завершено.
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