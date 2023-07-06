https://ria.ru/20230706/politseyskie-1882486725.html

На Камчатке будут судить пять полицейских за ряд должностных преступлений

На Камчатке будут судить пять полицейских за ряд должностных преступлений - РИА Новости, 06.07.2023

На Камчатке будут судить пять полицейских за ряд должностных преступлений

Следователи СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении пяти сотрудников полиции региона, обвиняемых в совершении ряда... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T02:08

2023-07-06T02:08

2023-07-06T02:08

россия

камчатский край

камчатка

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении пяти сотрудников полиции региона, обвиняемых в совершении ряда должностных преступлений, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю. "Из материалов уголовного дела следует, что двое полицейских в ходе выполнения мероприятий по охране общественного порядка в краевой столице в вечернее время в феврале текущего года незаконно применили физическое насилие и угрозу его применения в отношении местного жителя, чтобы наказать его за действия, которые он якобы совершил, в результате чего 35-летнему мужчине причин тяжкий вред здоровью. В ходе расследования уголовного дела, а также при содействии сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю, выявлены новые эпизоды преступной деятельности 22-летнего сотрудника полиции, а также иных должностных лиц органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве. Полицейский вместе с двумя другими 26-летним сотрудниками полиции в сентябре 2022 года применил спецсредства в отношении 38-летнего мужчины. Отмечается, что таким образом они пытались заставить дать его признательные показания в преступлении, которое он не совершал. В январе 2023 года этот же 22-летний полицейский, но уже с 30-летним инспектором ДПС, остановил на дороге водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по данным ведомства, за взятку в 40 тысяч рублей 22-летний обвиняемый отпустил его. "Данные факты выявлены оперативниками отдела собственной безопасности управления МВД России по Камчатскому краю. Обвиняемые в преступлениях сотрудники были уволены из органов внутренних дел. При подтверждении вины данные граждане понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе УМВД. В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство по всем инкриминируемым преступлениям. В отношении остальных полицейских, принимавших участие в совершении преступлений, давших признательные показания, расследование совершенных ими должностных преступлений также завершено.

https://ria.ru/20230703/prigovor-1881929868.html

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россия, камчатский край, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия