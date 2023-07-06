https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

"Тысячи украинцев — под ударом". Зеленского поставили перед тяжелым выбором

"Тысячи украинцев — под ударом". Зеленского поставили перед тяжелым выбором - РИА Новости, 06.07.2023

"Тысячи украинцев — под ударом". Зеленского поставили перед тяжелым выбором

Между Киевом и Тбилиси — очередной скандал. На этот раз — из-за Михаила Саакашвили. Украинские власти рекомендовали грузинскому послу уехать для консультаций. В РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:07

в мире

грузия

киев

украина

михаил саакашвили

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Между Киевом и Тбилиси — очередной скандал. На этот раз — из-за Михаила Саакашвили. Украинские власти рекомендовали грузинскому послу уехать для консультаций. В Грузии отреагировали резко, сочтя это вмешательством во внутренние дела. О перспективах конфликта — в материале РИА Новости."Жесткая форма"Саакашвили по видеосвязи из клиники принял участие в судебном заседании по обвинению в разгоне митинга оппозиции в 2007-м. Он выглядел крайне нездоровым и изможденным, кадры с ним облетели весь мир, и западные СМИ вспомнили об этом политическом заключенном.Заволновались и в Киеве — все-таки у Саакашвили украинское гражданство. Зеленский поручил министру иностранных дел выразить протест послу Грузии и "предложить в ближайшие 48 часов покинуть страну для проведения консультаций со своей столицей". По его мнению, подсудимого надо привезти на Украину "для необходимого лечения и ухода".Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение президента крайней, однако справедливой мерой. "В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинская власть ее заслуживает", — заявил он."Вмешательство во внутренние дела"В Грузии возмутились. "Требование украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Дальнейшее обострение заведет ситуацию в тупик", — предупредили во внешнеполитическом ведомстве.В Тбилиси настаивают на том, что Саакашвили обеспечен должным медицинским уходом. В мае 2022-го его перевели в столичную клинику "Вивамед". Там он, по словам врачей, сам систематически отказывается от лечения и полноценного питания. И власти, и родственники Саакашвили уведомлены об этом.Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает поведение Киева оскорбительным. "Наше желание — оставаться с украинским руководством хотя бы в режиме односторонней дружбы", — уточнил он. Но какие-либо консультации о выдаче Саакашвили исключаются.Упоминание односторонности неслучайно. Зеленский отозвал посла из Грузии еще в марте прошлого года — из-за того, что в Тбилиси не проявили достаточного энтузиазма по поводу поддержки Украины. "Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу", — объяснил он. В дипмиссии остался лишь временный поверенный.Дела СаакашвилиБывший глава Грузии покинул страну десять лет назад — до окончания президентского срока. Против него возбудили несколько уголовных дел. По двум в 2018-м осудили заочно. Три года тюрьмы — за злоупотребление полномочиями. Еще шесть лет — за организацию в 2005-м нападения на депутата парламента Валерия Гелашвили.К тому моменту Саакашвили уже успел посотрудничать с Киевом. Но в 2017-м Порошенко лишил его украинского гражданства. Зеленский вернул — в 2019-м. По просьбе "Зе-команды" грузинский политик возглавил исполнительный комитет реформ, но в 2021-м тайно прибыл в Грузию, где его задержали за незаконное пересечение границы. В тюрьме города Рустави он объявил голодовку. Оттуда в связи с ухудшением здоровья его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, затем — в военный госпиталь в Гори. И потом — в "Вивамед".Сейчас в Грузии рассматривают два дела. В ноябре 2007-го в Тбилиси силы правопорядка разогнали многотысячный митинг оппозиции. По версии обвинения, приказ отдал Саакашвили, хотя не имел такого права. Адвокаты отрицают, что их клиент одобрил силовую акцию. Возможный приговор — от пяти до восьми лет. Еще есть растрата государственных девяти миллионов лари (более трех миллионов долларов).Что дальше?Вряд ли Саакашвили передадут Киеву, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Киев просто использует подвернувшийся повод в собственных целях."Тут необходим торг, но вариантов нет, — отмечает политолог Сергей Михеев. — Пока лишь Украина что-то хочет от Грузии: оружие, боеприпасы, санкции. Чего может желать Тбилиси от Киева, непонятно. Украинские власти дать грузинским ничего не могут. На это способны американцы или европейцы. Если они вмешаются, есть шансы. А так Грузия не согласится. Это было бы потерей лица"."На самом деле ничто не мешало Киеву и раньше поднять этот вопрос, — подчеркивает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Но сейчас все сложилось. Связано это, конечно, с восстановлением авиасообщения между Россией и Грузией. Совершенно ясно, что Саакашвили — политический труп и для Тбилиси, и для Киева. Но это один из поводов для украинских властей актуализировать свою позицию, указать на то, что Грузия, пока Запад вводит все новые санкции против России, наоборот, делает шаги навстречу Москве".По его мнению, скандал закончится ничем. И даже если киевский режим решится на разрыв дипломатических отношений, это ударит в первую очередь по нему самому: в Грузии находятся сотни тысяч украинцев.

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в мире, грузия, киев, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский