https://ria.ru/20230706/podderzhka-1882630353.html

РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона

РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона - РИА Новости, 06.07.2023

РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Рязанская область договорились о совместном развитии экспортной деятельности в регионе и об интеграции... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:55

2023-07-06T16:55

2023-07-06T17:07

рязанская область

россия

вероника никишина

павел малков

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Рязанская область договорились о совместном развитии экспортной деятельности в регионе и об интеграции региональных и федеральных мер поддержки, сообщает РЭЦ."Соответствующий документ на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Рязанской области в Российском экспортном центре подписали генеральный директор РЭЦ (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и губернатор Рязанской области Павел Малков", - говорится в сообщении."Руководство Рязанской области сделало экспорт одним из фокусов своей деятельности, и мы видим результаты этой работы: несырьевой неэнергетический экспорт в этом году растет. Кроме того, не могу не отметить, что Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Рязанской области поднялся за год с 16 на 10 место в нашем рейтинге ЦПЭ. Я уверена, что координация работы региона и Российского экспортного центра, а также интеграция мер поддержки позволит еще больше развивать самые перспективные направления экспорта региона", - отметила Никишина."Экспорт - это один из приоритетов развития нашего региона. Рязанская область отправляет свою продукцию в 100 стран мира, несырьевой неэнергетический экспорт вырос в этом году почти в два раза. Количество организаций, вовлеченных в экспортную деятельность, также удвоилось. Наша совместная работа с Российским экспортным центром поможет компаниям области достичь новых вершин, несмотря на сложную ситуацию в мире", - сказал Малков.Согласно подписанному документу, Российский экспортный центр и Рязанская область будут также вместе поддерживать малые и средние компании, которые ориентированы на экспорт, чтобы вывести их на зарубежные рынки, а также женское предпринимательство.Также РЭЦ и Рязанская область будут вместе актуализировать действующие меры поддержки экспортеров и создавать новые инструменты, информировать локальные компании о том, как государство и региональные власти могут помочь с выходом на внешние рынки, а также сформируют базу лучших местных практик содействия развитию несырьевого неэнергетического экспорта.Кроме того, стороны договорились об организации международных бизнес-миссий, в том числе с участием представительств РЭЦ, и о формировании на цифровой платформе "Мой экспорт" каталога региональных мер поддержки, которые предоставляет Рязанская область, чтобы систематизировать для локальных экспортеров все инструменты поддержки и упростить по ним навигацию.

https://ria.ru/20230630/razrabotki-1881506793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, россия, вероника никишина, павел малков, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)