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РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона - РИА Новости, 06.07.2023
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16:55 06.07.2023 (обновлено: 17:07 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/podderzhka-1882630353.html
РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона
РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона - РИА Новости, 06.07.2023
РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Рязанская область договорились о совместном развитии экспортной деятельности в регионе и об интеграции... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:55
2023-07-06T17:07
рязанская область
россия
вероника никишина
павел малков
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Рязанская область договорились о совместном развитии экспортной деятельности в регионе и об интеграции региональных и федеральных мер поддержки, сообщает РЭЦ."Соответствующий документ на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Рязанской области в Российском экспортном центре подписали генеральный директор РЭЦ (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и губернатор Рязанской области Павел Малков", - говорится в сообщении."Руководство Рязанской области сделало экспорт одним из фокусов своей деятельности, и мы видим результаты этой работы: несырьевой неэнергетический экспорт в этом году растет. Кроме того, не могу не отметить, что Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Рязанской области поднялся за год с 16 на 10 место в нашем рейтинге ЦПЭ. Я уверена, что координация работы региона и Российского экспортного центра, а также интеграция мер поддержки позволит еще больше развивать самые перспективные направления экспорта региона", - отметила Никишина."Экспорт - это один из приоритетов развития нашего региона. Рязанская область отправляет свою продукцию в 100 стран мира, несырьевой неэнергетический экспорт вырос в этом году почти в два раза. Количество организаций, вовлеченных в экспортную деятельность, также удвоилось. Наша совместная работа с Российским экспортным центром поможет компаниям области достичь новых вершин, несмотря на сложную ситуацию в мире", - сказал Малков.Согласно подписанному документу, Российский экспортный центр и Рязанская область будут также вместе поддерживать малые и средние компании, которые ориентированы на экспорт, чтобы вывести их на зарубежные рынки, а также женское предпринимательство.Также РЭЦ и Рязанская область будут вместе актуализировать действующие меры поддержки экспортеров и создавать новые инструменты, информировать локальные компании о том, как государство и региональные власти могут помочь с выходом на внешние рынки, а также сформируют базу лучших местных практик содействия развитию несырьевого неэнергетического экспорта.Кроме того, стороны договорились об организации международных бизнес-миссий, в том числе с участием представительств РЭЦ, и о формировании на цифровой платформе "Мой экспорт" каталога региональных мер поддержки, которые предоставляет Рязанская область, чтобы систематизировать для локальных экспортеров все инструменты поддержки и упростить по ним навигацию.
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рязанская область, россия, вероника никишина, павел малков, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Рязанская область, Россия, Вероника Никишина, Павел Малков, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ и Рязанская область договорились усилить поддержку экспортеров региона

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время подписания соглашения о сотрудничестве
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Рязанская область договорились о совместном развитии экспортной деятельности в регионе и об интеграции региональных и федеральных мер поддержки, сообщает РЭЦ.
"Соответствующий документ на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Рязанской области в Российском экспортном центре подписали генеральный директор РЭЦ (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и губернатор Рязанской области Павел Малков", - говорится в сообщении.
"Руководство Рязанской области сделало экспорт одним из фокусов своей деятельности, и мы видим результаты этой работы: несырьевой неэнергетический экспорт в этом году растет. Кроме того, не могу не отметить, что Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Рязанской области поднялся за год с 16 на 10 место в нашем рейтинге ЦПЭ. Я уверена, что координация работы региона и Российского экспортного центра, а также интеграция мер поддержки позволит еще больше развивать самые перспективные направления экспорта региона", - отметила Никишина.
"Экспорт - это один из приоритетов развития нашего региона. Рязанская область отправляет свою продукцию в 100 стран мира, несырьевой неэнергетический экспорт вырос в этом году почти в два раза. Количество организаций, вовлеченных в экспортную деятельность, также удвоилось. Наша совместная работа с Российским экспортным центром поможет компаниям области достичь новых вершин, несмотря на сложную ситуацию в мире", - сказал Малков.
Согласно подписанному документу, Российский экспортный центр и Рязанская область будут также вместе поддерживать малые и средние компании, которые ориентированы на экспорт, чтобы вывести их на зарубежные рынки, а также женское предпринимательство.
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Также РЭЦ и Рязанская область будут вместе актуализировать действующие меры поддержки экспортеров и создавать новые инструменты, информировать локальные компании о том, как государство и региональные власти могут помочь с выходом на внешние рынки, а также сформируют базу лучших местных практик содействия развитию несырьевого неэнергетического экспорта.
Кроме того, стороны договорились об организации международных бизнес-миссий, в том числе с участием представительств РЭЦ, и о формировании на цифровой платформе "Мой экспорт" каталога региональных мер поддержки, которые предоставляет Рязанская область, чтобы систематизировать для локальных экспортеров все инструменты поддержки и упростить по ним навигацию.
 
Рязанская областьРоссияВероника НикишинаПавел МалковЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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