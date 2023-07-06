https://ria.ru/20230706/ploschadka-1882642896.html

Детскую площадку в Перми обстреляли металлическими шариками

Детскую площадку в Перми обстреляли металлическими шариками - РИА Новости, 06.07.2023

Детскую площадку в Перми обстреляли металлическими шариками

Правоохранители нашли четыре металлических шарика на месте предполагаемого обстрела детей в Перми, где один ребёнок получил травмы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:32

2023-07-06T17:32

2023-07-06T17:32

происшествия

пермь

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УФА, 6 июл - РИА Новости. Правоохранители нашли четыре металлических шарика на месте предполагаемого обстрела детей в Перми, где один ребёнок получил травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю. Инцидент произошёл 4 июля в Свердловском районе Перми – предположительно, детскую площадку обстреляли из окна дома по соседству. "В полицию поступила информация о получении телесных повреждений несовершеннолетней. Полицейские выехали по указанному адресу. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 4 металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230706/molniya-1882521870.html

пермь

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермь