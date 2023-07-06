https://ria.ru/20230706/ploschadka-1882642896.html
Детскую площадку в Перми обстреляли металлическими шариками
Детскую площадку в Перми обстреляли металлическими шариками - РИА Новости, 06.07.2023
Детскую площадку в Перми обстреляли металлическими шариками
Правоохранители нашли четыре металлических шарика на месте предполагаемого обстрела детей в Перми, где один ребёнок получил травмы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:32
2023-07-06T17:32
2023-07-06T17:32
происшествия
пермь
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УФА, 6 июл - РИА Новости. Правоохранители нашли четыре металлических шарика на месте предполагаемого обстрела детей в Перми, где один ребёнок получил травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю. Инцидент произошёл 4 июля в Свердловском районе Перми – предположительно, детскую площадку обстреляли из окна дома по соседству. "В полицию поступила информация о получении телесных повреждений несовершеннолетней. Полицейские выехали по указанному адресу. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 4 металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230706/molniya-1882521870.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
Детскую площадку в Перми обстреляли металлическими шариками
Детскую площадку в Перми обстреляли металлическими шариками, пострадала девочка
УФА, 6 июл - РИА Новости. Правоохранители нашли четыре металлических шарика на месте предполагаемого обстрела детей в Перми, где один ребёнок получил травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю.
Инцидент произошёл 4 июля в Свердловском районе
Перми – предположительно, детскую площадку обстреляли из окна дома по соседству.
"В полицию поступила информация о получении телесных повреждений несовершеннолетней. Полицейские выехали по указанному адресу. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 4 металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.
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