https://ria.ru/20230706/plennyy-1882523312.html

Украинский военнопленный рассказал об обучении во Франции

Украинский военнопленный рассказал об обучении во Франции - РИА Новости, 06.07.2023

Украинский военнопленный рассказал об обучении во Франции

Обучавшие украинских солдат французские инструктора призывали их убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский, видео с которым... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:33

2023-07-06T10:33

2023-07-06T10:38

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Обучавшие украинских солдат французские инструктора призывали их убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский, видео с которым опубликовало Минобороны РФ. "Звучала такая речь, что русская армия слабая… что чем больше убьём русских солдат, тем быстрее всё это закончится, и для этого нас и привезли во Францию. Ну, я так понял, что они рады, что они нас учат и между собой воюют два мирных народа", - рассказал Ваневский. Он за 2-3 недели обучения во Франции ничему не научился, да и "не хотел учиться". По его словам, он не должен был служить в армии, так как непригоден по состоянию здоровья и отсидел тюремный срок. Военнопленный отметил, что российская армия по сравнению с французскими инструкторами и украинскими войсками более профессиональная. "То, что я увидел у русских ребят… Вот эта Франция, эта наша армия – это ничто. Ваши ребята – да, работают потужно (мощно – ред.), профессионалы, всё чётенько, а у нас кругом разруха, беда, смерть, которая никому не нужна", - поведал Ваневский.

https://ria.ru/20230705/bokser-1882280762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, франция, россия, ситуация в днр и лнр