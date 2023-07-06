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Украинский военнопленный рассказал об обучении во Франции
Украинский военнопленный рассказал об обучении во Франции - РИА Новости, 06.07.2023
Украинский военнопленный рассказал об обучении во Франции
Обучавшие украинских солдат французские инструктора призывали их убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский, видео с которым... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:33
2023-07-06T10:33
2023-07-06T10:38
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Обучавшие украинских солдат французские инструктора призывали их убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский, видео с которым опубликовало Минобороны РФ. "Звучала такая речь, что русская армия слабая… что чем больше убьём русских солдат, тем быстрее всё это закончится, и для этого нас и привезли во Францию. Ну, я так понял, что они рады, что они нас учат и между собой воюют два мирных народа", - рассказал Ваневский. Он за 2-3 недели обучения во Франции ничему не научился, да и "не хотел учиться". По его словам, он не должен был служить в армии, так как непригоден по состоянию здоровья и отсидел тюремный срок. Военнопленный отметил, что российская армия по сравнению с французскими инструкторами и украинскими войсками более профессиональная. "То, что я увидел у русских ребят… Вот эта Франция, эта наша армия – это ничто. Ваши ребята – да, работают потужно (мощно – ред.), профессионалы, всё чётенько, а у нас кругом разруха, беда, смерть, которая никому не нужна", - поведал Ваневский.
https://ria.ru/20230705/bokser-1882280762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, франция, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский военнопленный рассказал об обучении во Франции
Украинский пленный Ваневский рассказал, что французские инструкторы ничему его не научили
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Обучавшие украинских солдат французские инструктора призывали их убивать как можно больше русских, рассказал военнопленный ВСУ Олег Ваневский, видео с которым опубликовало Минобороны РФ.
"Звучала такая речь, что русская армия слабая… что чем больше убьём русских солдат, тем быстрее всё это закончится, и для этого нас и привезли во Францию. Ну, я так понял, что они рады, что они нас учат и между собой воюют два мирных народа", - рассказал Ваневский.
Он за 2-3 недели обучения во Франции ничему не научился, да и "не хотел учиться". По его словам, он не должен был служить в армии, так как непригоден по состоянию здоровья и отсидел тюремный срок.
Военнопленный отметил, что российская армия по сравнению с французскими инструкторами и украинскими войсками более профессиональная. "То, что я увидел у русских ребят… Вот эта Франция, эта наша армия – это ничто. Ваши ребята – да, работают потужно (мощно – ред.), профессионалы, всё чётенько, а у нас кругом разруха, беда, смерть, которая никому не нужна", - поведал Ваневский.
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