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"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/plennye-1882660689.html
"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена
"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена - РИА Новости, 06.07.2023
"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена
Минобороны РФ показало видео с возвращением российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:37
2023-07-06T18:37
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с возвращением российских военнослужащих из украинского плена. Ранее в военном ведомстве сообщили о возвращении 45 человек, которым в плену грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. На кадрах Минобороны видно, как военнослужащие приезжают на автобусах в Белгородскую область, где им выдают комплекты новой одежды. "Как заново родился", - говорит один из вернувшихся из плена и заверяет, что у него все нормально, а сам он скоро будет дома. Другой военный передает родным и близким, что "жив-здоров", и пока не может объяснить чувства, которые испытывает после возвращения. Еще один вернувшийся из плена позвонил матери и рассказал, что находится в Белгородской области и скоро поедет домой. "Даже не верится, что дома", - говорит военнослужащий в автобусе.
https://ria.ru/20230519/pytki-1872884574.html
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Возвращение российских военных из украинского плена
Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны. "Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена

Минобороны опубликовало видео с 45 военными, которых удалось вернуть из украинского плена

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с возвращением российских военнослужащих из украинского плена.
Ранее в военном ведомстве сообщили о возвращении 45 человек, которым в плену грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. На кадрах Минобороны видно, как военнослужащие приезжают на автобусах в Белгородскую область, где им выдают комплекты новой одежды.
"Как заново родился", - говорит один из вернувшихся из плена и заверяет, что у него все нормально, а сам он скоро будет дома.
Другой военный передает родным и близким, что "жив-здоров", и пока не может объяснить чувства, которые испытывает после возвращения.
Еще один вернувшийся из плена позвонил матери и рассказал, что находится в Белгородской области и скоро поедет домой.
"Даже не верится, что дома", - говорит военнослужащий в автобусе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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