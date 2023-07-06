https://ria.ru/20230706/plennye-1882660689.html

"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена

"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена - РИА Новости, 06.07.2023

"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена

Минобороны РФ показало видео с возвращением российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:37

2023-07-06T18:37

2023-07-06T18:37

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с возвращением российских военнослужащих из украинского плена. Ранее в военном ведомстве сообщили о возвращении 45 человек, которым в плену грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. На кадрах Минобороны видно, как военнослужащие приезжают на автобусах в Белгородскую область, где им выдают комплекты новой одежды. "Как заново родился", - говорит один из вернувшихся из плена и заверяет, что у него все нормально, а сам он скоро будет дома. Другой военный передает родным и близким, что "жив-здоров", и пока не может объяснить чувства, которые испытывает после возвращения. Еще один вернувшийся из плена позвонил матери и рассказал, что находится в Белгородской области и скоро поедет домой. "Даже не верится, что дома", - говорит военнослужащий в автобусе.

https://ria.ru/20230519/pytki-1872884574.html

россия

украина

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Возвращение российских военных из украинского плена Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны. "Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве. 2023-07-06T18:37 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр