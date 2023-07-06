https://ria.ru/20230706/pereverzeva-1882686083.html

В РАНХиГС прокомментировали обвинения против экс-замглавы Минобрнауки

В РАНХиГС прокомментировали обвинения против экс-замглавы Минобрнауки - РИА Новости, 06.07.2023

В РАНХиГС прокомментировали обвинения против экс-замглавы Минобрнауки

Обвиненная в мошенничестве экс-замглавы Минобрнауки России Валентина Переверзева не является сотрудником Российской академии народного хозяйства и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T21:35

2023-07-06T21:35

2023-07-06T21:35

максим назаров (врио ректора ранхигс)

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Обвиненная в мошенничестве экс-замглавы Минобрнауки России Валентина Переверзева не является сотрудником Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Валентина Переверзева не является сотрудником РАНХиГС", - говорится в сообщении. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Переверзевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в связи с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. Собеседник агентства также уточнил, что начиная с апреля в отношении Переверзевой проведен комплекс следственных действий: обыск, допрос, очные ставки с другими фигурантами. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Должность замминистра Переверзева занимала в 2018 году. Ранее 27 июня по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров.

https://ria.ru/20230123/mau-1846752674.html

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максим назаров (врио ректора ранхигс), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)