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Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 06.07.2023 (обновлено: 13:21 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html
Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко
Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023
Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа готова к переговорам по Украине, США будут готовы после украинского контрнаступления, но Киев... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:55
2023-07-06T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
украина
европа
белоруссия
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа готова к переговорам по Украине, США будут готовы после украинского контрнаступления, но Киев намерен воевать."Я пытаюсь объяснить, назвать причины, почему сейчас надо идти на переговоры. Позиция Запада такова: Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, европейские страны, в том числе Франция. И, может быть, прежде всего Франция. Это война в нашем доме. Поэтому надо вести переговоры, пока это возможно", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik Беларусь.По словам Лукашенко, "Зеленский занимает крайнюю позицию - воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". "США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления", - продолжил белорусский президент.По его словам, даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат. "Тогда надо идти на переговоры. И Европа с этим согласилась. Все сфокусировано на контрнаступлении", - сказал белорусский президент. Пока же, заявил Лукашенко, успеха контрнаступления нет, со стороны Украины гибнут тысячи и тысячи людей, на порядок больше, чем с российской.Лукашенко добавил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. "Переговоры в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. Есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден. Завтра может не быть такой возможности", - подчеркнул он.Белорусский президент также заявил, что для Белоруссии и России абсолютно неприемлема возможность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада."И мы с президентом России эту тему обсуждали. Полное взаимопонимание. Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине, если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Для нас это неприемлемо", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882541340.html
https://ria.ru/20230706/vsu-1882560305.html
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в мире, александр лукашенко, украина, европа, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Украина, Европа, Белоруссия
Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко

Лукашенко: Европа готова к переговорам по Украине, но Киев намерен воевать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа готова к переговорам по Украине, США будут готовы после украинского контрнаступления, но Киев намерен воевать.
"Я пытаюсь объяснить, назвать причины, почему сейчас надо идти на переговоры. Позиция Запада такова: Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, европейские страны, в том числе Франция. И, может быть, прежде всего Франция. Это война в нашем доме. Поэтому надо вести переговоры, пока это возможно", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik Беларусь.
По словам Лукашенко, "Зеленский занимает крайнюю позицию - воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". "США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления", - продолжил белорусский президент.
По его словам, даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат. "Тогда надо идти на переговоры. И Европа с этим согласилась. Все сфокусировано на контрнаступлении", - сказал белорусский президент. Пока же, заявил Лукашенко, успеха контрнаступления нет, со стороны Украины гибнут тысячи и тысячи людей, на порядок больше, чем с российской.
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Лукашенко добавил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. "Переговоры в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. Есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден. Завтра может не быть такой возможности", - подчеркнул он.
Белорусский президент также заявил, что для Белоруссии и России абсолютно неприемлема возможность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада.
"И мы с президентом России эту тему обсуждали. Полное взаимопонимание. Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине, если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Для нас это неприемлемо", - подчеркнул Лукашенко.
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