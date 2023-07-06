https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html

Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко

Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023

Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа готова к переговорам по Украине, США будут готовы после украинского контрнаступления, но Киев... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:55

2023-07-06T12:55

2023-07-06T13:21

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа готова к переговорам по Украине, США будут готовы после украинского контрнаступления, но Киев намерен воевать."Я пытаюсь объяснить, назвать причины, почему сейчас надо идти на переговоры. Позиция Запада такова: Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, европейские страны, в том числе Франция. И, может быть, прежде всего Франция. Это война в нашем доме. Поэтому надо вести переговоры, пока это возможно", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik Беларусь.По словам Лукашенко, "Зеленский занимает крайнюю позицию - воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". "США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления", - продолжил белорусский президент.По его словам, даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат. "Тогда надо идти на переговоры. И Европа с этим согласилась. Все сфокусировано на контрнаступлении", - сказал белорусский президент. Пока же, заявил Лукашенко, успеха контрнаступления нет, со стороны Украины гибнут тысячи и тысячи людей, на порядок больше, чем с российской.Лукашенко добавил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. "Переговоры в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. Есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден. Завтра может не быть такой возможности", - подчеркнул он.Белорусский президент также заявил, что для Белоруссии и России абсолютно неприемлема возможность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада."И мы с президентом России эту тему обсуждали. Полное взаимопонимание. Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине, если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Для нас это неприемлемо", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882541340.html

https://ria.ru/20230706/vsu-1882560305.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, украина, европа, белоруссия