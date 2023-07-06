https://ria.ru/20230706/patrushev-1882598850.html

Патрушев оценил работу службы медицины катастроф на Юге России

Патрушев оценил работу службы медицины катастроф на Юге России - РИА Новости, 06.07.2023

Патрушев оценил работу службы медицины катастроф на Юге России

Общая группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создана на Юге России, служба медицины... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:14

2023-07-06T15:14

2023-07-06T16:06

здоровье - общество

россия

николай патрушев

краснодар

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Общая группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создана на Юге России, служба медицины катастроф находится в постоянной готовности оказать медицинскую помощь местному населению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории федерального округа создана общая группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для организации мероприятий по гражданской обороне, защите населения разработаны планы приведения в готовность гражданской обороны и защиты населения субъектов, муниципальных образований и организаций", - сказал секретарь Совбеза в Краснодаре на совещании по безопасности в Южном федеральном округе. "Силы и средства службы медицины катастроф находятся в постоянной готовности оказать медицинскую помощь населению", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230706/krym-1882598088.html

россия

краснодар

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здоровье - общество, россия, николай патрушев, краснодар