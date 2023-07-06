https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591940.html
Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением
Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением
Восстановить однополярный миропорядок, основанный на правилах, диктуемых США, не удастся, сплочение Запада перед навязанной им "российской угрозой" является... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:45
2023-07-06T14:45
2023-07-06T14:46
россия
николай патрушев
сша
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Восстановить однополярный миропорядок, основанный на правилах, диктуемых США, не удастся, сплочение Запада перед навязанной им "российской угрозой" является временным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Курс на нанесение нашей стране стратегического поражения уже привёл к обострению глобальных проблем в мире. Целями враждебных действий англосаксов и их приспешников является сохранение своего доминирования в мире", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе. "Ни у кого уже нет сомнений в том, что западная гегемония ведёт мир в тупик. Активно идёт становление многополярного мира как основы стабильного международного развития. Конструкция же однополярного миропорядка, основанного на диктуемых США правилах, не может быть реанимирована. Очевидно, что сплочение западных политических сил перед навязанной им "российской угрозой" также является временным", - добавил он.
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591197.html
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591076.html
россия
сша
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, сша, краснодар
Россия, Николай Патрушев, США, Краснодар
Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением
Секретарь Совбеза Патрушев назвал сплочение Запада перед "российской угрозой" временным