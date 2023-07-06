https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591940.html

Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением

Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением - РИА Новости, 06.07.2023

Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением

Восстановить однополярный миропорядок, основанный на правилах, диктуемых США, не удастся, сплочение Запада перед навязанной им "российской угрозой" является... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:45

2023-07-06T14:45

2023-07-06T14:46

россия

николай патрушев

сша

краснодар

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Восстановить однополярный миропорядок, основанный на правилах, диктуемых США, не удастся, сплочение Запада перед навязанной им "российской угрозой" является временным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Курс на нанесение нашей стране стратегического поражения уже привёл к обострению глобальных проблем в мире. Целями враждебных действий англосаксов и их приспешников является сохранение своего доминирования в мире", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе. "Ни у кого уже нет сомнений в том, что западная гегемония ведёт мир в тупик. Активно идёт становление многополярного мира как основы стабильного международного развития. Конструкция же однополярного миропорядка, основанного на диктуемых США правилах, не может быть реанимирована. Очевидно, что сплочение западных политических сил перед навязанной им "российской угрозой" также является временным", - добавил он.

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591197.html

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591076.html

россия

сша

краснодар

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россия, николай патрушев, сша, краснодар