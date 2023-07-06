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Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением - РИА Новости, 06.07.2023
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14:45 06.07.2023 (обновлено: 14:46 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591940.html
Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением
Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением
Восстановить однополярный миропорядок, основанный на правилах, диктуемых США, не удастся, сплочение Запада перед навязанной им "российской угрозой" является... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:45
2023-07-06T14:46
россия
николай патрушев
сша
краснодар
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Восстановить однополярный миропорядок, основанный на правилах, диктуемых США, не удастся, сплочение Запада перед навязанной им "российской угрозой" является временным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Курс на нанесение нашей стране стратегического поражения уже привёл к обострению глобальных проблем в мире. Целями враждебных действий англосаксов и их приспешников является сохранение своего доминирования в мире", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе. "Ни у кого уже нет сомнений в том, что западная гегемония ведёт мир в тупик. Активно идёт становление многополярного мира как основы стабильного международного развития. Конструкция же однополярного миропорядка, основанного на диктуемых США правилах, не может быть реанимирована. Очевидно, что сплочение западных политических сил перед навязанной им "российской угрозой" также является временным", - добавил он.
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591197.html
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россия
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россия, николай патрушев, сша, краснодар
Россия, Николай Патрушев, США, Краснодар
Патрушев назвал сплочение Запада против России временным явлением

Секретарь Совбеза Патрушев назвал сплочение Запада перед "российской угрозой" временным

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Восстановить однополярный миропорядок, основанный на правилах, диктуемых США, не удастся, сплочение Запада перед навязанной им "российской угрозой" является временным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Курс на нанесение нашей стране стратегического поражения уже привёл к обострению глобальных проблем в мире. Целями враждебных действий англосаксов и их приспешников является сохранение своего доминирования в мире", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Запад развязал против России гибридную войну, заявил Патрушев
Вчера, 14:42
«
"Ни у кого уже нет сомнений в том, что западная гегемония ведёт мир в тупик. Активно идёт становление многополярного мира как основы стабильного международного развития. Конструкция же однополярного миропорядка, основанного на диктуемых США правилах, не может быть реанимирована. Очевидно, что сплочение западных политических сил перед навязанной им "российской угрозой" также является временным", - добавил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО
Вчера, 14:41
 
РоссияНиколай ПатрушевСШАКраснодар
 
 
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