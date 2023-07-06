https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591197.html
Запад развязал против России гибридную войну, заявил Патрушев
Запад развязал против России гибридную войну, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023
Запад развязал против России гибридную войну, заявил Патрушев
Запад развязал против России гибридную войну, трезво не оценив ее перспективы, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:42
2023-07-06T14:42
2023-07-06T14:42
россия
николай патрушев
краснодар
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Запад развязал против России гибридную войну, трезво не оценив ее перспективы, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Динамика событий на мировой арене сегодня характеризуется поляризацией и трансформацией существующей архитектуры международной безопасности. Соответствующие процессы инициированы западными странами в рамках ведения гибридной войны против России, развязанной явно без трезвой оценки ситуации и её перспектив", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882590379.html
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россия, николай патрушев, краснодар
Россия, Николай Патрушев, Краснодар
Запад развязал против России гибридную войну, заявил Патрушев
Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну, не оценив трезво ее перспективы