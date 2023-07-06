https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591197.html

Запад развязал против России гибридную войну, заявил Патрушев

Запад развязал против России гибридную войну, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023

Запад развязал против России гибридную войну, заявил Патрушев

Запад развязал против России гибридную войну, трезво не оценив ее перспективы, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:42

2023-07-06T14:42

2023-07-06T14:42

россия

николай патрушев

краснодар

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Запад развязал против России гибридную войну, трезво не оценив ее перспективы, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Динамика событий на мировой арене сегодня характеризуется поляризацией и трансформацией существующей архитектуры международной безопасности. Соответствующие процессы инициированы западными странами в рамках ведения гибридной войны против России, развязанной явно без трезвой оценки ситуации и её перспектив", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882590379.html

россия

краснодар

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россия, николай патрушев, краснодар