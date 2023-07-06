https://ria.ru/20230706/patrushev-1882590379.html

Патрушев проводит совещание по безопасности Юга России

Патрушев проводит совещание по безопасности Юга России - РИА Новости, 06.07.2023

Патрушев проводит совещание по безопасности Юга России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг в Краснодаре проводит плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:38

2023-07-06T14:38

2023-07-06T14:38

россия

николай патрушев

безопасность

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг в Краснодаре проводит плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа (ЮФО). "По поручению президента России обсудим дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения в регионах Южного федерального округе. Данные вопросы имеют высокую актуальность с учетом усиления угроз национальной безопасности", - сказал Патрушев, открывая совещание. В совещании принимают участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств. Плановые совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности ежегодно по поручению президента России проходят в каждом из федеральных округов. На совещания выносятся наиболее острые вопросы, касающиеся обеспечения национальной безопасности в разных частях страны. Сейчас эти темы обсуждаются в контексте проведения специальной военной операции и противодействия попыткам коллективного Запада вести агрессивную политику в отношении России, а также на фоне обострения международно-политической обстановки в целом. Предыдущее совещание по безопасности Юга России состоялось в Астрахани 27 апреля 2022 года. Так совпало, что нынешнее совещание проходит спустя почти две недели после событий, произошедших в ЮФО 24 июня, эпицентром которых стал Ростов-на-Дону. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. На совещаниях по безопасности в федеральных округах по традиции подводятся итоги таких встреч, состоявшихся годом ранее. В 2022 году в Астрахани отдельное внимание уделялось мерам по обеспечению биологической безопасности Юга России, в том числе в связи с фактами ведения США и их союзниками военно-биологической деятельности вблизи российских границ. Были даны рекомендации, направленные на должное обеспечение антитеррористической защищенности объектов, на которых осуществляется производство, хранение и переработка биологических, химических и радиоактивных веществ. Делался акцент на недопустимости ухудшения эпизоотической обстановки, в том числе из-за несоблюдения ветеринарных требований. Также рассматривались проблемные вопросы, связанные с деятельностью санитарно-эпидемиологических служб и органов здравоохранения в приграничных регионах. Подчеркивалась актуальность принятия мер, способствующих увеличению запасов лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и средств индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html

https://ria.ru/20230706/vagner-1882532337.html

https://ria.ru/20230704/vagner-1882264425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, николай патрушев, безопасность