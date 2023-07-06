https://ria.ru/20230706/patrushev-1882590379.html
Патрушев проводит совещание по безопасности Юга России
Патрушев проводит совещание по безопасности Юга России - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев проводит совещание по безопасности Юга России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг в Краснодаре проводит плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:38
2023-07-06T14:38
2023-07-06T14:38
россия
николай патрушев
безопасность
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг в Краснодаре проводит плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа (ЮФО). "По поручению президента России обсудим дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения в регионах Южного федерального округе. Данные вопросы имеют высокую актуальность с учетом усиления угроз национальной безопасности", - сказал Патрушев, открывая совещание. В совещании принимают участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств. Плановые совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности ежегодно по поручению президента России проходят в каждом из федеральных округов. На совещания выносятся наиболее острые вопросы, касающиеся обеспечения национальной безопасности в разных частях страны. Сейчас эти темы обсуждаются в контексте проведения специальной военной операции и противодействия попыткам коллективного Запада вести агрессивную политику в отношении России, а также на фоне обострения международно-политической обстановки в целом. Предыдущее совещание по безопасности Юга России состоялось в Астрахани 27 апреля 2022 года. Так совпало, что нынешнее совещание проходит спустя почти две недели после событий, произошедших в ЮФО 24 июня, эпицентром которых стал Ростов-на-Дону. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. На совещаниях по безопасности в федеральных округах по традиции подводятся итоги таких встреч, состоявшихся годом ранее. В 2022 году в Астрахани отдельное внимание уделялось мерам по обеспечению биологической безопасности Юга России, в том числе в связи с фактами ведения США и их союзниками военно-биологической деятельности вблизи российских границ. Были даны рекомендации, направленные на должное обеспечение антитеррористической защищенности объектов, на которых осуществляется производство, хранение и переработка биологических, химических и радиоактивных веществ. Делался акцент на недопустимости ухудшения эпизоотической обстановки, в том числе из-за несоблюдения ветеринарных требований. Также рассматривались проблемные вопросы, связанные с деятельностью санитарно-эпидемиологических служб и органов здравоохранения в приграничных регионах. Подчеркивалась актуальность принятия мер, способствующих увеличению запасов лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и средств индивидуальной защиты.
https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html
https://ria.ru/20230706/vagner-1882532337.html
https://ria.ru/20230704/vagner-1882264425.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев проводит совещание по безопасности Юга России
Патрушев проводит совещание по безопасности Юга России в Краснодаре
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг в Краснодаре проводит плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа (ЮФО).
"По поручению президента России обсудим дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения в регионах Южного федерального округе. Данные вопросы имеют высокую актуальность с учетом усиления угроз национальной безопасности", - сказал Патрушев, открывая совещание.
В совещании принимают участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов
, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств.
Плановые совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности ежегодно по поручению президента России проходят в каждом из федеральных округов. На совещания выносятся наиболее острые вопросы, касающиеся обеспечения национальной безопасности в разных частях страны. Сейчас эти темы обсуждаются в контексте проведения специальной военной операции и противодействия попыткам коллективного Запада вести агрессивную политику в отношении России, а также на фоне обострения международно-политической обстановки в целом. Предыдущее совещание по безопасности Юга России состоялось в Астрахани
27 апреля 2022 года.
Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии
Так совпало, что нынешнее совещание проходит спустя почти две недели после событий, произошедших в ЮФО 24 июня, эпицентром которых стал Ростов-на-Дону
.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина
о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин
назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко
по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет
На совещаниях по безопасности в федеральных округах по традиции подводятся итоги таких встреч, состоявшихся годом ранее. В 2022 году в Астрахани отдельное внимание уделялось мерам по обеспечению биологической безопасности Юга России, в том числе в связи с фактами ведения США
и их союзниками военно-биологической деятельности вблизи российских границ.
Были даны рекомендации, направленные на должное обеспечение антитеррористической защищенности объектов, на которых осуществляется производство, хранение и переработка биологических, химических и радиоактивных веществ.
Делался акцент на недопустимости ухудшения эпизоотической обстановки, в том числе из-за несоблюдения ветеринарных требований. Также рассматривались проблемные вопросы, связанные с деятельностью санитарно-эпидемиологических служб и органов здравоохранения в приграничных регионах. Подчеркивалась актуальность принятия мер, способствующих увеличению запасов лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и средств индивидуальной защиты.
ПА ОБСЕ признала действия группы "Вагнер" террористическими