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Под Магаданом родились девять овцебыков - РИА Новости, 06.07.2023
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12:35 06.07.2023 (обновлено: 15:16 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/ovtsebyk-1882550889.html
Под Магаданом родились девять овцебыков
Под Магаданом родились девять овцебыков - РИА Новости, 06.07.2023
Под Магаданом родились девять овцебыков
Девять овцебыков родились на острове Завьялова под Магаданом, все они живы и чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Магаданской областной думы. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:35
2023-07-06T15:16
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МАГАДАН, 6 июл — РИА Новости. Девять овцебыков родились на острове Завьялова под Магаданом, все они живы и чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Магаданской областной думы. "Этот весенний отел стал самым массовым за последние три года. На свет появились сразу девять животных", — говорится в публикации.Как отметил инвестор туристического проекта, зампред местной думы Игорь Донцов, таким образом, сейчас можно говорить о том, что на острове Завьялова сформировалась устойчивая колымская, самая южная в Евразии группа овцебыков.В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы. По замыслу авторов туристического проекта, посетители смогут свободно наблюдать этих уникальных животных в естественной среде. Это должно стать изюминкой туристического комплекса "Остров Завьялова".
https://ria.ru/20230607/pandy-1876696294.html
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Хорошие новости, Магадан, Магаданская область, Евразия, Общество
Под Магаданом родились девять овцебыков

На острове Завьялова под Магаданом родились девять овцебыков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОвцебыки
Овцебыки - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Овцебыки. Архивное фото
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МАГАДАН, 6 июл — РИА Новости. Девять овцебыков родились на острове Завьялова под Магаданом, все они живы и чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Магаданской областной думы.
"Этот весенний отел стал самым массовым за последние три года. На свет появились сразу девять животных", — говорится в публикации.
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Как отметил инвестор туристического проекта, зампред местной думы Игорь Донцов, таким образом, сейчас можно говорить о том, что на острове Завьялова сформировалась устойчивая колымская, самая южная в Евразии группа овцебыков.
В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы.
По замыслу авторов туристического проекта, посетители смогут свободно наблюдать этих уникальных животных в естественной среде. Это должно стать изюминкой туристического комплекса "Остров Завьялова".
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