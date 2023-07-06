https://ria.ru/20230706/ovtsebyk-1882550889.html

Под Магаданом родились девять овцебыков

Под Магаданом родились девять овцебыков - РИА Новости, 06.07.2023

Под Магаданом родились девять овцебыков

Девять овцебыков родились на острове Завьялова под Магаданом, все они живы и чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Магаданской областной думы. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:35

2023-07-06T12:35

2023-07-06T15:16

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МАГАДАН, 6 июл — РИА Новости. Девять овцебыков родились на острове Завьялова под Магаданом, все они живы и чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Магаданской областной думы. "Этот весенний отел стал самым массовым за последние три года. На свет появились сразу девять животных", — говорится в публикации.Как отметил инвестор туристического проекта, зампред местной думы Игорь Донцов, таким образом, сейчас можно говорить о том, что на острове Завьялова сформировалась устойчивая колымская, самая южная в Евразии группа овцебыков.В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы. По замыслу авторов туристического проекта, посетители смогут свободно наблюдать этих уникальных животных в естественной среде. Это должно стать изюминкой туристического комплекса "Остров Завьялова".

https://ria.ru/20230607/pandy-1876696294.html

https://ria.ru/20230706/nauka-1882377358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

магадан, магаданская область, евразия, общество