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В ЮАР в результате отравления газом погибли 24 человека - РИА Новости, 06.07.2023
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01:39 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/otravlenie-1882485032.html
В ЮАР в результате отравления газом погибли 24 человека
В ЮАР в результате отравления газом погибли 24 человека - РИА Новости, 06.07.2023
В ЮАР в результате отравления газом погибли 24 человека
Двадцать четыре человека погибли в Южно-Африканской Республике в поселении у города Боксбург на востоке страны из-за утечки газа, сообщил телеканал SABC со... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T01:39
2023-07-06T01:39
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли в Южно-Африканской Республике в поселении у города Боксбург на востоке страны из-за утечки газа, сообщил телеканал SABC со ссылкой на представителя местной службы по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. "Когда мы прибыли (на место происшествия – ред.), то обнаружили, что это был не взрыв, а утечка газа. На данный момент я могу подтвердить, что 24 человека погибли из-за вдыхания нитратного газа, среди погибших есть женщины и дети. Мы подозреваем, что это может быть связано с незаконной добычей полезных ископаемых в этом районе", - передает телеканал слова представителя местной службы по ЧС Уильяма Нтлади, который находился на месте происшествия. Телеканал со ссылкой на представителя сообщает, что изначально предполагалось, что люди погибли в результате взрыва газа, однако, как выяснилось, произошла утечка газа из баллона. Сообщается, что на месте происшествия продолжаются поисковые и спасательные операции.
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в мире
В мире
В ЮАР в результате отравления газом погибли 24 человека

SABC: в ЮАР у города Боксбург из-за утечки газа погибли 24 человека

CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли в Южно-Африканской Республике в поселении у города Боксбург на востоке страны из-за утечки газа, сообщил телеканал SABC со ссылкой на представителя местной службы по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
«
"Когда мы прибыли (на место происшествия – ред.), то обнаружили, что это был не взрыв, а утечка газа. На данный момент я могу подтвердить, что 24 человека погибли из-за вдыхания нитратного газа, среди погибших есть женщины и дети. Мы подозреваем, что это может быть связано с незаконной добычей полезных ископаемых в этом районе", - передает телеканал слова представителя местной службы по ЧС Уильяма Нтлади, который находился на месте происшествия.
Телеканал со ссылкой на представителя сообщает, что изначально предполагалось, что люди погибли в результате взрыва газа, однако, как выяснилось, произошла утечка газа из баллона.
Сообщается, что на месте происшествия продолжаются поисковые и спасательные операции.
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