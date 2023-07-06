https://ria.ru/20230706/otoplenie-1882507209.html

Почти половину соцобъектов в Москве подготовили к отопительному сезону

Почти половину соцобъектов в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 06.07.2023

Почти половину соцобъектов в Москве подготовили к отопительному сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону почти половину социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:22

2023-07-06T09:22

2023-07-06T09:22

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МОСКВА , 6 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону почти половину социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание. Ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью подготовлено более 3,1 тысячи таких объектов, что составляет почти 47% от общего плана", - сказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что завершены работы на более 1,8 тысячах объектах образования, 922 - здравоохранения, 213 - культуры и 182 - спорта. "В настоящее время в столице продолжается масштабная работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов, социальных объектов и административных зданий к осенне-зимнему периоду. Полным ходом идут гидравлические испытания тепловых сетей, специалистам ПАО "МОЭК" предстоит проверить более 17 тысяч километров трубопроводов и оперативно отремонтировать потенциально ненадежные участки", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности будут подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия завершатся в установленный срок - до 1 сентября.

https://ria.ru/20230704/otoplenie-1882216876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, моэк, отопительный сезон 2023-2024 в россии