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Почти половину соцобъектов в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 06.07.2023
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09:22 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/otoplenie-1882507209.html
Почти половину соцобъектов в Москве подготовили к отопительному сезону
Почти половину соцобъектов в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 06.07.2023
Почти половину соцобъектов в Москве подготовили к отопительному сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону почти половину социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:22
2023-07-06T09:22
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москва
петр бирюков
моэк
отопительный сезон 2023-2024 в россии
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МОСКВА , 6 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону почти половину социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание. Ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью подготовлено более 3,1 тысячи таких объектов, что составляет почти 47% от общего плана", - сказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что завершены работы на более 1,8 тысячах объектах образования, 922 - здравоохранения, 213 - культуры и 182 - спорта. "В настоящее время в столице продолжается масштабная работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов, социальных объектов и административных зданий к осенне-зимнему периоду. Полным ходом идут гидравлические испытания тепловых сетей, специалистам ПАО "МОЭК" предстоит проверить более 17 тысяч километров трубопроводов и оперативно отремонтировать потенциально ненадежные участки", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности будут подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия завершатся в установленный срок - до 1 сентября.
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москва, петр бирюков, моэк, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Почти половину соцобъектов в Москве подготовили к отопительному сезону

Бирюков: почти половину социальных объектов в Москве подготовили к отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото
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МОСКВА , 6 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону почти половину социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание. Ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью подготовлено более 3,1 тысячи таких объектов, что составляет почти 47% от общего плана", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что завершены работы на более 1,8 тысячах объектах образования, 922 - здравоохранения, 213 - культуры и 182 - спорта.
"В настоящее время в столице продолжается масштабная работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов, социальных объектов и административных зданий к осенне-зимнему периоду. Полным ходом идут гидравлические испытания тепловых сетей, специалистам ПАО "МОЭК" предстоит проверить более 17 тысяч километров трубопроводов и оперативно отремонтировать потенциально ненадежные участки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности будут подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия завершатся в установленный срок - до 1 сентября.
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