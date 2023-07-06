https://ria.ru/20230706/obvinenie-1882659874.html

Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве

Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 06.07.2023

Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве

Бывшей первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:35

2023-07-06T18:35

2023-07-06T19:05

россия

москва

максим назаров (врио ректора ранхигс)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882659528_0:150:739:566_1920x0_80_0_0_92e2c2464cdd1c350c5f5c9984d4314e.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывшей первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сегодня Переверзевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что начиная с апреля в отношении Переверзевой проведен комплекс следственных действий: обыск, допрос, очные ставки с другими фигурантами. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.Должность замминистра Переверзева занимала в 2018 году. Ранее 27 июня по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров.

https://ria.ru/20230613/moshennichestvo-1877712078.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, максим назаров (врио ректора ранхигс), происшествия