https://ria.ru/20230706/obvinenie-1882659874.html
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 06.07.2023
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве
Бывшей первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:35
2023-07-06T18:35
2023-07-06T19:05
россия
москва
максим назаров (врио ректора ранхигс)
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывшей первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сегодня Переверзевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что начиная с апреля в отношении Переверзевой проведен комплекс следственных действий: обыск, допрос, очные ставки с другими фигурантами. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.Должность замминистра Переверзева занимала в 2018 году. Ранее 27 июня по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров.
https://ria.ru/20230613/moshennichestvo-1877712078.html
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россия, москва, максим назаров (врио ректора ранхигс), происшествия
Россия, Москва, Максим Назаров (врио ректора РАНХиГС), Происшествия
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве
Экс-замминистра образования Валентине Переверзевой предъявили обвинение в мошенничестве