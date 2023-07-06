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Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 06.07.2023
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18:35 06.07.2023 (обновлено: 19:05 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/obvinenie-1882659874.html
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 06.07.2023
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве
Бывшей первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:35
2023-07-06T19:05
россия
москва
максим назаров (врио ректора ранхигс)
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывшей первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сегодня Переверзевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что начиная с апреля в отношении Переверзевой проведен комплекс следственных действий: обыск, допрос, очные ставки с другими фигурантами. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.Должность замминистра Переверзева занимала в 2018 году. Ранее 27 июня по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров.
https://ria.ru/20230613/moshennichestvo-1877712078.html
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россия, москва, максим назаров (врио ректора ранхигс), происшествия
Россия, Москва, Максим Назаров (врио ректора РАНХиГС), Происшествия
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве

Экс-замминистра образования Валентине Переверзевой предъявили обвинение в мошенничестве

© РИА НовостиВалентина Переверзева
Валентина Переверзева
© РИА Новости
Валентина Переверзева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывшей первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сегодня Переверзевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что начиная с апреля в отношении Переверзевой проведен комплекс следственных действий: обыск, допрос, очные ставки с другими фигурантами. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Должность замминистра Переверзева занимала в 2018 году. Ранее 27 июня по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров.
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РоссияМоскваМаксим Назаров (врио ректора РАНХиГС)Происшествия
 
 
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